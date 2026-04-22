Santino Gallardo, hijo del Muñeco, se sumó a un equipo de la Liga Profesional

El contexto en Platense es histórico. El equipo está bajo el mando de Zunino y se encuentra disputando por primera vez en su historia la Copa Libertadores, lo que obliga al club a tener un plantel amplio y una Reserva aceitada para cubrir la doble competencia entre el torneo local y el certamen continental. En ese escenario, Santino Gallardo aparece como una apuesta de recambio generacional que podría aportar frescura al ataque calamar en una temporada de máxima exigencia.

Para el joven de 19 años, este desafío representa la oportunidad de reinsertarse en el fútbol local tras su experiencia formativa en el exterior. Con el respaldo silencioso de su padre desde el Viejo Continente y el espejo de sus hermanos (Nahuel hoy en San Martín de Tucumán y Matías en Instituto), buscará que el apellido Gallardo vuelva a sonar con fuerza en las canchas argentinas

Los números de Santino Gallardo en Portland Timbers

En su paso por el segundo equipo del elenco estadounidense, el futbolista de 20 años disputó un total de 13 partidos, en los que no marcó goles ni aportó asistencias. Además recibió tres tarjetas amarillas en 251 minutos en cancha.