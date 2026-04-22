Santino Gallardo, hijo del Muñeco, se sumó a un equipo de la Liga Profesional
Mientras el "Muñeco" proyecta su futuro en Europa tras su segundo ciclo en River, su tercer hijo regresó de Estados Unidos para jugar en el fútbol argentino.
El apellido de los Gallardo en el fútbol argentino suma un nuevo capítulo. Mientras Marcelo se encuentra en Europa a la espera de una oferta que lo seduzca para dirigir tras el Mundial 2026, su hijo Santino se convirtió en la nueva cara de la Reserva de Platense.
El atacante de 19 años regresó al país luego de su paso por el Portland Timbers de la MLS, donde sumó rodaje en el segundo equipo pero no llegó a debutar en la máxima categoría estadounidense. Ahora, en el Calamar, buscará emular el camino de sus hermanos Nahuel y Matías, quienes ya cuentan con rodaje en la Liga Profesional.
La llegada de Santino a Vicente López se dio a principios de este año, pero su camino en el Torneo Proyección no empezó de la manera esperada. Una serie de complicaciones físicas —dos desgarros musculares consecutivos— le impidieron estar a la par de sus compañeros durante la pretemporada en Santa Fe.
A esto se le sumó una demora administrativa con el "transfer" desde Estados Unidos, lo que lo inhabilitó para las primeras fechas del certamen. Sin embargo, con los papeles ya en regla y superado el bache físico, el juvenil se ilusiona con ganarse un lugar en la consideración de Walter Zunino.
El contexto en Platense es histórico. El equipo está bajo el mando de Zunino y se encuentra disputando por primera vez en su historia la Copa Libertadores, lo que obliga al club a tener un plantel amplio y una Reserva aceitada para cubrir la doble competencia entre el torneo local y el certamen continental. En ese escenario, Santino Gallardo aparece como una apuesta de recambio generacional que podría aportar frescura al ataque calamar en una temporada de máxima exigencia.
Para el joven de 19 años, este desafío representa la oportunidad de reinsertarse en el fútbol local tras su experiencia formativa en el exterior. Con el respaldo silencioso de su padre desde el Viejo Continente y el espejo de sus hermanos (Nahuel hoy en San Martín de Tucumán y Matías en Instituto), buscará que el apellido Gallardo vuelva a sonar con fuerza en las canchas argentinas
Los números de Santino Gallardo en Portland Timbers
En su paso por el segundo equipo del elenco estadounidense, el futbolista de 20 años disputó un total de 13 partidos, en los que no marcó goles ni aportó asistencias. Además recibió tres tarjetas amarillas en 251 minutos en cancha.
Las Más Leídas
Dejá tu comentario