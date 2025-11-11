Se confirmó la lesión de Marcos Rojo en Racing: ¿queda afuera de la definición del Torneo Clausura?

image

Racing se juega todo ante Newell’s

El duelo frente a la Lepra, que se disputará el domingo, será determinante para Racing, que necesita ganar para asegurarse un lugar en los playoffs y mantener sus chances de clasificar a la Copa Libertadores. En caso de sumar tres puntos, el equipo de Costas sellará su pase a la próxima instancia del Clausura.

Pese a las bajas de Rojo y Vietto, el entrenador recuperó una pieza importante: Santiago Sosa volvió a entrenarse tras la fractura en el rostro que sufrió en la ida contra Flamengo, producto de un choque involuntario con el propio Rojo.

El volante comenzó el reacondicionamiento físico luego de que le retiraran los puntos de sutura y, aunque aún no tiene fecha de regreso, su evolución genera optimismo en el cuerpo técnico. Sosa no juega desde el 22 de octubre, pero su vuelta se vislumbra como una de las buenas noticias para la Academia en medio de un cierre de torneo lleno de incertidumbres.