Voraz incendio destruye el piso 8 de un edificio en Balvanera

Por el incendio no se reportaron personas heridas de gravedad. Desde el SAME indicaron que un paciente masculino mayor de edad tuvo que ser asistido por los médicos en el lugar y no requirió ser trasladado a un hospital.

Hacia las 10, todas las personas que se encontraban autoevacuadas en la terraza del edificio habían sido evacuadas por los bomberos.

Con motivo del siniestro, persona de la Policía de la Ciudad realizó un corte total de circulación al tránsito sobre Uriburu, entre Corrientes y Lavalle, para facilitar el trabajo de los servicios de emergencias.