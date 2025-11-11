Voraz incendio destruye el piso 8 de un edificio en Balvanera
Las llamas se desataron en un inmueble ubicado en Uriburu al 400.
Un incendio se desató este martes por la mañana en el octavo piso de un edificio de oficinas ubicado en el barrio porteño de Balvanera. Por el siniestro todas las personas lograron ser evacuadas y solo una requirió asistencia médica.
El fuego se inició pasadas las 9 en un edificio de diez pisos ubicado en la calle Presidente José Evaristo Uriburu 460, entre avenida Corrientes y Lavalle, en pleno centro porteño.
Personal de Bomberos de la Ciudad se dirigieron hasta el lugar del siniestro tras recibir el llamado de alerta para combatir el incendio y evacuar a las personas que se encontraban en el interior del edificio. En tanto, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) respondió al aviso con el envío de nueve unidades para asistir a posibles heridos.
El doctor Roberto Cohen del SAME informó cerca de las 9.30 que en un primer momento se procedió a la evacuación de los pisos ubicados por debajo al octavo, donde se desarrollaba el incendio. En tanto, varias personas de las plantas superiores se encontraban a resguardo en la terraza del edificio, a donde habían decidido autoevacuarse por prevención, debido a la gran cantidad de humo profuso que se había acumulado en el interior de la edificación y la imposibilidad de atravesar la zona del incendio.
Como parte del operativo, Bomberos de la Ciudad realizaron trabajos en altura y se reportó la caída de restos de material ígneo por los ascensores.
Por el incendio no se reportaron personas heridas de gravedad. Desde el SAME indicaron que un paciente masculino mayor de edad tuvo que ser asistido por los médicos en el lugar y no requirió ser trasladado a un hospital.
Hacia las 10, todas las personas que se encontraban autoevacuadas en la terraza del edificio habían sido evacuadas por los bomberos.
Con motivo del siniestro, persona de la Policía de la Ciudad realizó un corte total de circulación al tránsito sobre Uriburu, entre Corrientes y Lavalle, para facilitar el trabajo de los servicios de emergencias.
