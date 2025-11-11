Femicidio en Necochea: hallaron el cuerpo de Débora Bulacio cerca de un lago

Las autoridades hallaron el cuerpo en el Lago de los Cisnes, muy cerca del predio donde se encontraba el campamento. En el lugar estuvieron presentes el fiscal Walter Pierrastegui, a cargo de la investigación, y familiares de la víctima, quienes reconocieron los elementos personales de Débora. La autopsia, que se realizará en las próximas horas, será clave para determinar las circunstancias de la muerte y el tiempo transcurrido desde el hecho.