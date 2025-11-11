Netflix series: la producción danesa de suspenso y pocos capítulos que no para de sumar reproducciones
Con 6 episodios que narran una historia atrapante, esta producción es una de las sensaciones en la plataforma de streaming. Los detalles en la nota.
En este 2025, Netflix se consolidó como el máximo exponente del entretenimiento entre las plataformas de streaming. Esto se debe gracias a su extenso catálogo compuesto por películas y series de gran calidad y trayectoria. Entre los títulos más exitosos se encuentra "Los secretos que ocultamos", una miniserie que capturó la atención de los espectadores de todo el mundo.
Con solo seis episodios, esta producción danesa mezcla misterio y drama de manera envolvente, manteniendo al espectador al borde del asiento. Bajo la dirección de Per Fly y con la destacada actuación de Marie Bach Hansen, la serie se convirtió en una de las más elegidas en la actualidad.
De qué trata "Los secretos que ocultamos"
La serie se centra en una comunidad que parece tranquila a simple vista, pero lo cierto es cada residente oculta algo. Todo empieza con la misteriosa desaparición de una joven niñera, un hecho que despierta la inquietud entre los vecinos.
Cecilie, una vecina curiosa, decide investigar por su cuenta, y descubre que detrás del "tranquilo" vecindario se esconden secretos peligrosos y relaciones complicadas. A medida que profundiza en la investigación, su búsqueda enfrenta a verdades perturbadoras que amenazan no solo la paz del barrio, sino también su propia seguridad.
Lo que inicia como un interés personal se transforma en un relato tenso que desmantela mentiras, culpa y apariencias engañosas, atrapando a los espectadores episodio tras episodio y convirtiéndola en una de las más vistas del 2025.
Reparto de "Los secretos que ocultamos"
- Marie Bach Hansen como Cecilia
- Excel Busano como Ángel
- Simón Sears como Mike
- Danica Curcic como Katarina
- Lars Ranthe como Rasmus
Tráiler de "Los secretos que ocultamos"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario