Paro de colectivos hoy en el AMBA: a qué líneas afecta la medida de fuerza

La protesta incluye todas las líneas pertenecientes al grupo MOQSA, tanto nacionales como municipales, entre ellas la 159, la 219, la 300, la 372, la 584, la 603 y la 619, además de las líneas del Halcón S.A. (148), otra empresa del mismo conglomerado.

Desde MOQSA justificaron el incumplimiento salarial alegando que no recibieron los fondos correspondientes a los subsidios nacionales que cubren parte del sistema de transporte. “Sin subsidios, no podemos pagar los sueldos”, fue la explicación oficial difundida por la compañía a través de sus voceros.

Sin embargo, los choferes remarcaron que los salarios no pueden depender de un trámite administrativo. “A nosotros no nos importa de dónde venga la plata, pero si no cobramos, no trabajamos”, dijo uno de los conductores en el móvil televisivo.

Miles de usuarios varados en el sur del AMBA

El paro sorpresivo tomó por sorpresa a miles de usuarios que usan las líneas del grupo para ir a trabajar o estudiar.

Durante la mañana, se observaron colas de hasta una cuadra en distintas paradas de Quilmes y Berazategui, con pasajeros esperando sin información ni alternativas concretas.

En algunos puntos, las líneas comunales y provinciales también se sumaron en solidaridad, lo que agravó aún más la situación.

“Desde las 5 de la mañana que estoy acá. No pasa ni uno”, contó una vecina de la zona de Ezpeleta. “Nos dicen que están todos de paro, pero nadie nos explica cuándo se va a resolver. Yo tengo que ir a trabajar al centro y no tengo cómo”, relató otra pasajera con resignación a la prensa.

El paro afecta especialmente a trabajadores esenciales y estudiantes, que dependen del transporte público para desplazarse. “Tomar un remís o un auto compartido no es una opción para muchos: el costo es demasiado alto”, explicó un representante vecinal.