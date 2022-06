Las 6 claves fundamentales para tener un buen sexo oral

Pero de amor no vive el cuerpo y lo sabe muy bien los órganos sexuales que a cualquier excitación quieren su cierre como la tapa al caldero, así que si vas a dar ese primer paso ten en cuenta estos 6 pasos, solo apto para mentes abiertas.

Las 6 claves para tener un buen sexo oral

1- Lavarse bien las partes íntimas

El Covid nos enseñó a lavarnos bien las manos, pero no solo las manos se deben lavar si vas a un encuentro sexual, obviamente tus partes íntimas y órganos sexuales incluidos en caso de hombres deben estar impecables en el aseo porque nadie querrá comer en el piso sucio de una sala sin haberle hecho aseo antes. ¿No?

2- Dejarse por el placer

Limítate a dejarte llevar y escuchar a tu pareja para complacerla según sus quejidos o si es caso gritos .

3- Un vaso de vino

Como lo dice muy bien la canción de la brasileña Anitta: “sexo y a alcohol y en secreto se va a quedar “… aunque sea su pareja oficial; la timidez a veces afecta así que si necesita un toque de emoción con un poco de alcohol; éntrale sin miedo y segura porque al final siempre ganará la excitación y seguramente no saldrán de esas 4 paredes.

4- Sexo oral saborizado

Improvisa con condones de sabor, lleve algunos de varios sabores, texturas , olores y comience a probar que eso lo divertirá, también hay que pensar en su pareja para que el encuentro sea placentero.

5- Animarse a probar

¿Y si me pide que pruebe el semen ?, la típica pregunta que siempre hacen las mujeres . La respuesta es muy simple: ¿Cómo sabe que no le gusta el arroz de coco con uvas pasas ? si sencillamente nunca lo ha probado ; así mismo si no sabes si el semen le gusta que le sea untado en su : rostro, cuello , pecho o simplemente le incomoda y si es así : vaya al inodoro y vótelo .Por lo que es indispensable saber qué hacer con ese precioso líquido .

6- Esto es lo que debes hacer

Toma ese genital sin pensarlo mételo en tu boca, lámelo, sóbalo, chúpalo y muérdalo si él lo permite, muévete de lado a lado y succiónalo todo el tiempo, ahí coloca el preservativo de sabor, repite el procedimiento para por fin indicar que viene el plato fuerte: la penetración.