Revelan cómo eran los acosos en Gran Hermano: "Me ofrecían plata para tener sexo"

Luego, contó su lamentable experiencia en el casting: “Lo mío fue que cuando llené el formulario te hacían meterte a los estudios de Telefe y había una cola larga con las últimas personas que se inscribían, una X persona me hizo una entrevista previa y de repente veo que entraban y salían, entré a una oficina y me quedé varios minutos, una psicóloga y sexóloga vio algo en mí”.

“Ellos buscan que haya sexo, roce, y me acuerdo que ella en esa oficina empezó a buscar por todos lados y sacó plata de todos lados, me dijo que tenía 450 pesos, en ese momento era una fortuna y saco la plata y la puso encima del escritorio y me preguntó 'Con esta plata ¿Qué me hacés vos?' tratándome como un taxi boy”, rememoró.

Y Di Gioia agregó: “Me paré, agarré la plata tipo bollito, le digo que se pare, le pongo la plata en el bolsillo y le dije que el primero era gratis, ahí me agarró de la mano y me llevó a una sala donde había 10 productores reunidos. Tenés que estar preparado de la cabeza”.

Para concluir su relato, manifestó: “A mi me ofrecieron dinero para tener sexo y no me gusta hablar, lo mío fue un juego que se hizo a ver si agarraba viaje y yo le redoblé la apuesta, yo no iba a hacer absolutamente nada porque tenía la misma pareja que tengo ahora. Yo me pongo en el lugar de una mujer que le hagan una preposición y de hecho pasó, ayer cuando Pamela salió a hablar, el chat que tenemos con los chicos se revolucionó y empezaron a contar infidencias que nunca se habían contado y se destapó una olla que no se puede creer, a dos chicas les ofrecieron entrar a cambio de sexo, una de ellas lo confirmó en el chat”.

Las denuncias contra Gran Hermano