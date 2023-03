Lucas Benvenuto fue también una de las víctimas de abuso sexual de la banda que comandaba Jorge Corsi

Tras un proceso abreviado en el Tribunal Oral Criminal N°3, donde Lucas fue representado por su histórico abogado querellante, Javier Moral, el profesor de música Marcelo Rocca Clement aceptó su culpa a través del teléfono público del penal para abusadores de Senillosa en Neuquén: acordó una pena de seis años de prisión. Su nueva pena se unió a sus otras condenas, un cómputo de catorce años y cuatro meses de prisión, todas por supuestamente abusar de chicos y corromperlos. Lucas fue uno de ellos. Tenía apenas 11 años cuando fue atacado por el profesor. Por el testimonio de Lucas Rocca Clement fue condenado, tras una denuncia iniciada en 2012.

Rocca Clement recuperó la libertad la semana pasada y ello llevó a Benvenuto a contar su historia.

La banda de Corsi, de la que formaba parte Rocca Clement captaba chicos en cibers y fiestas para luego abusar de ellos y corromperlos, entre encuentros privados en departamentos, viajes a Mar del Plata, con tácticas de lavado de cerebro, discursos de atención y falso amor.

Corsi fue finalmente condenado, también salió de la cárcel de Ezeiza en agosto de 2014.

Además de a Corsi y Rocca Clement Benvenuto denunció en 2012 a otros dos hombres más. Fue precisamente en un departamento que sería propiedad de la familia de uno de ellos sobre la calle Escalada en Villa Luro donde Lucas fue atacado y abusado.

Ambos fueron sobreseídos. Por uno de ellos se declaró extinguida la acción penal en su contra por prescripción de los delitos.

De acuerdo a la condena del Tribunal N°3 sobre Rocca Clement, sus abusadores adultos se abalanzaron sobre él, de apenas 11 años, para masturbarse sobre su panza mientras intentaban convencerlo de que accediera a ser penetrado, que permitiera que lo violen.

“Esta entrevista que me estás dando me va a dar un respiro”, dice. Tiene la fuerza suficiente como para hacerla, contenido por un equipo de psicólogas que lo apoyó en su decisión de dar esta entrevista. Busca, también, que las caras de los hombres que acusó de ser sus abusadores se conozcan nuevamente, que no se pierdan.

"Todas estas cosas me causaron muchas cosas en mi vida de ahora, actual. Sufro de trastornos alimenticios. Tengo problemas para salir a la calle, para relacionarme con las personas, le tengo miedo a la gente, entré dos veces a terapia intensiva para quitarme la vida. La última vez que lo intenté fue cuando Pablo intentó comunicarse conmigo nuevamente. Para hostigarme, no entiendo por qué. Una semana después me quise quitar la vida. Tengo los brazos destrozados. Me cuesta hablar de esto un poco. Creo que mostrar las consecuencias que me dejó esto habla más que mi propia voz. Hace años que trato de guardar mi privacidad, mi intimidad gracias a Javier Moral. Es un asco mi vida hoy. Una de las cosas que me molestan un montón es que mi vida cambió, tengo cosas hermosas pero no puedo apreciar nada porque siguen en mi cabeza las caras de todos ellos. En el momento en que quedaron libres, yo estoy preso", contó Benvenuto a Infobae.

"Siento que si no hablo, me voy a terminar matando", sentenció.