Cómo fue el procedimiento de eutanasia utilizado en España con Noelia Castillo
Se conocieron los detalles del protocolo de muerte digna que se desarrolló este jueves en Barcelona, luego de que la justicia accediera al pedido de la joven.
Como se informó, Noelia Castillo, la joven parapléjica de 25 años, recibió este jueves la eutanasia en un centro de salud de Cataluña, después de una larga batalla judicial que tuvo como principal protagonista a su propio padre, quien se oponía a que se llevara a cabo el procedimiento.
Después de dos años de haberla solicitado y luego de que tribunales españoles y europeos le dieran la razón, la joven catalana fue beneficiaria de la muerte digna, luego de que se suspendiera el intento programado para el 2 de agosto de 2024 pero postergado por el reclamo de su padre.
Pero finalmente se pudo cumplir con su deseo de recibir la eutanasia, cuyo procedimiento se llevó a cabo en su habitación y sin la presencia de familiares o allegados, solo acompañada por el equipo médico designado y según los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad de España.
Cómo fue el procedimiento de muerte asistida para Noelia Castillo
Lo primero que hicieron los médicos y especialistas fue confirmar que Noelia Castillo mantuviera hasta el último momento el deseo de morir y que su capacidad mental no estuviera alterada para proseguir con el procedimiento.
Según el manual del Ministerio de Sanidad español para estos casos, el proceso puede llevarse a cabo de dos formas: vía oral o intravenosa, suministrándose una mezcla de fármacos en un orden establecido por las instrucciones protocolares.
Primero se la medicó para disminuir el nivel de conciencia antes de la inducción al coma, inyectándosele Midazolam en una dosis establecida por el equipo médico en cada caso, con efecto casi inmediato. A continuación, se le suministró Propofol para inducir el coma profundo en pocos minutos.
Una vez confirmado el coma, se le administró a Noelia un medicamento bloqueante neuromuscular que la llevó a la muerte, mediante un procedimiento completo que duró entre 15 y 30 minutos.
Así se lo comunicaron fuentes sanitarias a periodistas de medios internacionales que se hallaban en el Hospital Residencia Sant Camil, de la comarca catalana del Garraf, donde se llevó a cabo el procedimiento.
Qué le pasó a Noelia Castillo
"Lo he conseguido y a ver si ya por fin puedo descansar porque ya no puedo más. No puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza", admitía días antes Noelia Castillo en entrevista televisiva, una vez que la justicia europea confirmaba finalmente la autorización para que se llevara adelante el proceso de muerte digna.
El 4 de octubre de 2022 la joven barcelonesa había sido víctima de un abuso sexual grupal, que la hundió en la depresión y al poco tiempo decidió arrojarse de un quinto piso en un intento por terminar con su vida.
Pero del impacto resultó una lesión medular completa que la mantuvo postrada, sin movilidad de la cintura hacia abajo y con dolores neuropáticos crónicos que ella misma calificó como “insoportables”, mientras los médicos aseguraban que su estado físico no tenía esperanzas de mejora.
Ante esa circunstancia y con el deterioro de su calidad de vida, tanto física como mental, Noelia solicitó a la justicia una muerte digna, a lo que se opuso su padre pero recibiendo autorización de un juzgado de Instrucción de Barcelona, luego fallos a favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del Tribunal Supremo, el Constitucional y, por último, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
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