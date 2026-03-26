Cómo fue el procedimiento de eutanasia utilizado en España con Noelia Castillo

Primero se la medicó para disminuir el nivel de conciencia antes de la inducción al coma, inyectándosele Midazolam en una dosis establecida por el equipo médico en cada caso, con efecto casi inmediato. A continuación, se le suministró Propofol para inducir el coma profundo en pocos minutos.

noelia castillio y su madre eutanasia Noelia Castillo junto a su madre.

Una vez confirmado el coma, se le administró a Noelia un medicamento bloqueante neuromuscular que la llevó a la muerte, mediante un procedimiento completo que duró entre 15 y 30 minutos.

Así se lo comunicaron fuentes sanitarias a periodistas de medios internacionales que se hallaban en el Hospital Residencia Sant Camil, de la comarca catalana del Garraf, donde se llevó a cabo el procedimiento.

Qué le pasó a Noelia Castillo

"Lo he conseguido y a ver si ya por fin puedo descansar porque ya no puedo más. No puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza", admitía días antes Noelia Castillo en entrevista televisiva, una vez que la justicia europea confirmaba finalmente la autorización para que se llevara adelante el proceso de muerte digna.

El 4 de octubre de 2022 la joven barcelonesa había sido víctima de un abuso sexual grupal, que la hundió en la depresión y al poco tiempo decidió arrojarse de un quinto piso en un intento por terminar con su vida.

Pero del impacto resultó una lesión medular completa que la mantuvo postrada, sin movilidad de la cintura hacia abajo y con dolores neuropáticos crónicos que ella misma calificó como “insoportables”, mientras los médicos aseguraban que su estado físico no tenía esperanzas de mejora.

Ante esa circunstancia y con el deterioro de su calidad de vida, tanto física como mental, Noelia solicitó a la justicia una muerte digna, a lo que se opuso su padre pero recibiendo autorización de un juzgado de Instrucción de Barcelona, luego fallos a favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del Tribunal Supremo, el Constitucional y, por último, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

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