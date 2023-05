San Fernando: denunciaron abuso sexual en un jardín de infantes

Brenda, la madre de la nena, confirmó al canal C5N que su hija le contó que tanto la maestra como la directora le habían levantado la mano cuando ella intentó sacar los juguetes fuera de tiempo.

https://twitter.com/C5N/status/1663277784456740864 Abusos en un jardín de San Fernando



Hasta las 19:00 hs por @C5N y en https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/ZAwe8F70NP — C5N (@C5N) May 29, 2023

"Hace más o menos una semana y media mi nena me empezó a contar que la maestra le pegaba en la mano, en la cabeza. Ella quería sacar lo juguetes y la 'seño' le pegaba o la llevaba a Dirección", contó.

La mujer explicó que "quedó ahí la conversación" pero que su hija se empezó a angustiar y por eso la cambió de escuela.

"Vengo a pedir el pase acá y la Directora, Mónica, no me lo quiso dar", recordó Brenda frente a la puerta del Jardín de Infantes No 934 de San Fernando.

"(La Directora) me dijo que lo que mi nena me estaba contando a mí se lo tenía que contar a ella para darle el pase. Le dije que a mi hija no la iba a exponer y me da el pase de mala manera. Me voy y la inscribo en otro jardín", recordó la mujer.

En el momento no quedó claro por qué la directora del jardín insistía en ver a la nena nuevamente si su relato no fue necesario para firmar el pase, pero Brenda señaló que "a la semana" de empezar en una nueva escuela la nena se sintió "a salvo" para revelar más detalles del abuso que sufrió a manos de la directora Mónica y de Ana, su maestra.

"Me contó que la manoseaba, que la Directora le pasaba la lengua por la cara, por la boca, que la ataba y le daba manzanas en la boca para que no grite, no hable, y que cuando ella escupía la manzaba (la misma mujer) le pegaba en la cabeza", relató.

Brenda hizo la denuncia por abuso sexual el viernes pasado y esta semana se presentará ante la fiscalía correspondiente para aportar más datos.

Mientras tanto, la Directora del establecimiento se presentó a trabajar este lunes a las 7 de la mañana, lo que provocó que otros padres del jardín se manifestaran pidiendo su separación del cargo. Ana, la docente señalada, no fue a trabajar.