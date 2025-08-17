Adiós a la VTV: los conductores que ya no necesitarán realizar la verificación técnica obligatoria
Este trámite es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Qué autos ya no tendrán que hacer la VTV
Si bien la VTV es un trámite obligatorio y se debe tener al día, existe un universo de autos que no tiene que hacerla siempre y cuando cumplan una serie de requisitos.
Según indica el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estos autos no deben hacer la VTV:
- Vehículos cero kilómetro hasta cumplir 3 años desde su patentamiento o antes que registren 60.000 kilómetros recorridos.
- Motos cero kilómetro previas al primer año de antigüedad.
En cuanto a la realización de la verificación, cabe tener en cuenta que en CABA rigen los siguientes valores:
- Autos: $ 63.453,61
- Motocicletas: $ 23.858,78
Los requisitos para renovar la VTV
Al momento de iniciar el trámite para solicitar la actualización de la Verificación Técnica Vehicular es indispensable llevar una serie de documentos luego de sacar el turno en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires:
- DNI vigente.
- Licencia de conducir al día .
- Seguro del vehículo al día.
- Constancia de pago correspondiente a la solicitud del turno.
- Presentar la cédula verde del automotor o moto.
- Título de propiedad del auto o moto.
- Vehículos con GNC deben tener la oblea actualizada y cumplir con la reglamentación adecuada.
Una vez que se cuente con todo lo necesario, hay que presentarse en alguna de las dependencias habilitadas para hacer la VTV y realizar el pago (el comprobante se descarga automáticamente). En el caso que se requiera cambiar una pieza del vehículo para su habilitación, se le informará al titular y una vez realizada la reparación, se otorgará la actualización del trámite.
