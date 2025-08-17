Adiós a la VTV: los conductores que ya no necesitarán realizar la verificación técnica obligatoria

En cuanto a la realización de la verificación, cabe tener en cuenta que en CABA rigen los siguientes valores:

Autos: $ 63.453,61

Motocicletas: $ 23.858,78

Los requisitos para renovar la VTV

Al momento de iniciar el trámite para solicitar la actualización de la Verificación Técnica Vehicular es indispensable llevar una serie de documentos luego de sacar el turno en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires:

DNI vigente.

Licencia de conducir al día .

Seguro del vehículo al día.

Constancia de pago correspondiente a la solicitud del turno.

Presentar la cédula verde del automotor o moto.

Título de propiedad del auto o moto.

Vehículos con GNC deben tener la oblea actualizada y cumplir con la reglamentación adecuada.

Una vez que se cuente con todo lo necesario, hay que presentarse en alguna de las dependencias habilitadas para hacer la VTV y realizar el pago (el comprobante se descarga automáticamente). En el caso que se requiera cambiar una pieza del vehículo para su habilitación, se le informará al titular y una vez realizada la reparación, se otorgará la actualización del trámite.