Alberto Crescenti dio por finalizado el operativo en el Tren Mitre: "Tres pasajeros sufrieron ataques de pánico"
El titular del SAME dio detalles del operativo montado entre las estaciones Colegiales y Ministro Carranza.
El titular del SAME Alberto Crescenti dio por finalizado el operativo en el Tren Mitre luego de que este jueves se registraran chispazos y presencia de humo en una formación que circulaba entre las estaciones Colegiales y Ministro Carranza del ramal José León Suárez.
“Evacuamos a 219 pasajeros, de los cuales tres sufrieron ataques de pánico y lipotimia. El operativo está finalizado”, informó Crescenti.
Previamente, un pasajero que se identificó como Miguel denunció por C5N que ya hubo otros incidentes en las formaciones del Tren Mitre, luego de salir sano y salvo del vagón en el que hoy se registraron chispazos y presencia de humo.
“Es la tercera o cuarta vez que pasa esto”, explicó Miguel, quien detalló que el cortocircuito se originó por una chapa que quedó sobre las vías.
La formación en la que viajaba Miguel fue evacuada este jueves entre las estaciones Colegiales y Ministro Carranza debido a un principio de incendio en uno de los vagones, cuando los pasajeros reportaron haber escuchado chispazos y visto humo tras el aparente roce con unos chapones sobre las vías.
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