Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 26 de noviembre
El pronóstico del tiempo del SMN para el AMBA anuncia un jueves con máxima de 28 grados y un fin de semana de calor intenso con picos de 34°.
El pronóstico del tiempo para este jueves 26 de noviembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anticipa una jornada con buen tiempo, nubosidad en aumento gradual y ambiente cálido, con marcas térmicas que irán desde los 14 hasta los 28 grados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el organismo oficial, el calor irá en franco ascenso hacia el fin de semana, con picos de hasta 34 grados tanto el sábado como el domingo.
Para este jueves, el SMN prevé cielo despejado durante la madrugada, ligeramente nublado en la mañana, algo nublado hacia la tarde y parcialmente nublado por la noche, sin probabilidad de lluvias y con una amplitud térmica marcada entre el amanecer fresco y la tarde templada a cálida.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido del SMN para el resto de la semana en el AMBA
Con el correr de los días se afirmará el ascenso de las temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, dando paso a un fin de semana de pleno calor:
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Viernes 27 de noviembre: cielo algo nublado durante toda la jornada y parcialmente nublado en horas de la tarde, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 31 grados.
Sábado 28 de noviembre: jornada con cielo ligeramente nublado de principio a fin, con marcas térmicas que oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 34 grados de máxima.
Domingo 29 de noviembre: continuará el tiempo estable con cielo ligeramente nublado durante todo el día, una mínima de 20 grados y una máxima que volverá a ubicarse en los 34 grados.
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