las indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación

las señales de tránsito

las normas legales de circulación

Cuando un agente habilitado ordena detener un vehículo durante un control, el conductor debe cumplir esa indicación.

El artículo 34 de la misma ley regula la revisión técnica obligatoria, por lo que contar con la VTV aprobada y obedecer las órdenes de tránsito son exigencias independientes.

Cuántos puntos te descuentan y cuándo inhabilitan el registro en Argentina

Desobedecer las indicaciones de un agente puede generar una multa de entre 150 y 500 unidades fijas (UF) y la pérdida de 10 puntos de la licencia, según el régimen previsto en el Decreto 242/2022. El valor de las unidades fijas depende de la normativa aplicable, por lo que el importe final de la multa en pesos puede variar según la jurisdicción.

Además, el sistema nacional de scoring establece un saldo inicial de 20 puntos por conductor, que disminuye cuando se registran sanciones firmes por infracciones. En este esquema, una persona que ya perdió 10 puntos y recibe una nueva sanción firme que implique descontar otros 10 puede llegar a cero y quedar inhabilitada para conducir. Según el Decreto 437/2011, las consecuencias previstas por la pérdida total de puntos son:

primera pérdida total: inhabilitación de 60 días

segunda pérdida total: inhabilitación de 120 días

tercera pérdida total: inhabilitación de 180 días

cuarta pérdida total y siguientes: inhabilitación de 240 días

Los conductores pueden consultar su puntaje a través del sistema oficial Mi Scoring, disponible en la página web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.