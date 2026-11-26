Controles viales y carnet: qué falta de tránsito puede dejarte sin registro aun teniendo todo en regla
Las personas se exponen a serias y elevadas multas en caso de transitar sin este trámite. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio que deben cumplir todos los vehículos en circulación, ya que certifica que se encuentran en condiciones seguras para transitar. Este control se realiza en centros habilitados y evalúa el estado de diferentes componentes del coche, como frenos, luces y neumáticos, entre otros.
Su objetivo principal es prevenir accidentes y mejorar la seguridad vial, aunque muchas veces el rechazo de este trámite no es consecuencia de fallas mecánicas, sino en la ausencia de elementos básicos exigidos para poder aprobarla. En caso de transitar sin la VTV, el conductor se expone a elevadas multas y duras sanciones.
Por qué tener la VTV aprobada no evita una multa en un control de tránsito
Un conductor puede recibir una multa por ignorar la orden de detenerse de un agente de tránsito, incluso si tiene la VTV vigente y todos los documentos obligatorios en regla. La verificación técnica acredita determinadas condiciones de seguridad del auto, como el funcionamiento de los frenos, las luces, los neumáticos y el sistema de suspensión.
Sin embargo, esta certificación no exime al conductor de cumplir las otras disposiciones de tránsito. La normativa establece obligaciones de documentación, las condiciones del vehículo y el comportamiento durante la circulación. Desobedecer una indicación de las autoridades competentes constituye una infracción, independientemente del estado del automóvil.
Qué dice el artículo 36 de la Ley 24.449 sobre las órdenes de los agentes
El artículo 36 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que las indicaciones de las autoridades competentes tienen prioridad sobre las señales viales y las demás normas de circulación. La disposición fija el siguiente orden de prioridad que deben respetar los conductores:
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las indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación
las señales de tránsito
las normas legales de circulación
Cuando un agente habilitado ordena detener un vehículo durante un control, el conductor debe cumplir esa indicación.
El artículo 34 de la misma ley regula la revisión técnica obligatoria, por lo que contar con la VTV aprobada y obedecer las órdenes de tránsito son exigencias independientes.
Cuántos puntos te descuentan y cuándo inhabilitan el registro en Argentina
Desobedecer las indicaciones de un agente puede generar una multa de entre 150 y 500 unidades fijas (UF) y la pérdida de 10 puntos de la licencia, según el régimen previsto en el Decreto 242/2022. El valor de las unidades fijas depende de la normativa aplicable, por lo que el importe final de la multa en pesos puede variar según la jurisdicción.
Además, el sistema nacional de scoring establece un saldo inicial de 20 puntos por conductor, que disminuye cuando se registran sanciones firmes por infracciones. En este esquema, una persona que ya perdió 10 puntos y recibe una nueva sanción firme que implique descontar otros 10 puede llegar a cero y quedar inhabilitada para conducir. Según el Decreto 437/2011, las consecuencias previstas por la pérdida total de puntos son:
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primera pérdida total: inhabilitación de 60 días
segunda pérdida total: inhabilitación de 120 días
tercera pérdida total: inhabilitación de 180 días
cuarta pérdida total y siguientes: inhabilitación de 240 días
Los conductores pueden consultar su puntaje a través del sistema oficial Mi Scoring, disponible en la página web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
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