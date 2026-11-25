Sandra Pettovello activó la entrega de antenas Starlink gratis para familias con planes de Anses
El acuerdo entre Capital Humano y el gobierno de Salta prevé vouchers para 4.000 chicos y 226 antenas Starlink en parajes alejados.
La ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, firmó un convenio con el gobierno de Salta para implementar en la provincia el programa Centros de Familia, orientado al acompañamiento familiar y al acceso de niños y adolescentes a propuestas recreativas, deportivas, culturales y de formación.
El acuerdo se instrumenta a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Salta, con participación del ministro Mario Mimessi, tras una recorrida previa por el taller de herrería de la Casona del Sur.
Qué incluye el convenio de Centros de Familia
El programa contempla dos ejes: talleres y capacitaciones para familias, incluido el ciclo "Criar en Libertad" para agentes socio comunitarios y vouchers mediante tarjetas financieras no bancarias precargadas para chicos y chicas de 6 a 17 años que perciban la Prestación Alimentar.
El acuerdo establece seis pagos mensuales de $24.000 en vouchers por beneficiario, financiados y entregados por el Ministerio de Capital Humano, con ejecución y seguimiento del Ministerio de Desarrollo Social salteño, para un cupo de hasta 4.000 beneficiarios en Salta capital y San Ramón de la Nueva Orán, con 22 centros ya adheridos en la capital y una proyección de 120 instituciones entre ambos municipios.
La entrega de Starlink y las sedes de inscripción
Junto con el convenio, se anunció la entrega de 226 equipos Starlink para mejorar la conectividad y el acceso a herramientas educativas de chicos que viven en parajes alejados de la provincia, aunque aún no se precisaron los parajes alcanzados ni el cronograma de instalación.
En Salta capital, las inscripciones se realizan hasta el 27 de noviembre en los clubes Las Águilas, Mitre y Cachorros, la Secretaría de Deportes, el centro de Castañares, la Biblioteca San Francisco y los clubes Juventud Antoniana y Central Norte, mientras que en Orán funcionan en el nuevo Centro Municipal.
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