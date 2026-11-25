El acuerdo establece seis pagos mensuales de $24.000 en vouchers por beneficiario, financiados y entregados por el Ministerio de Capital Humano, con ejecución y seguimiento del Ministerio de Desarrollo Social salteño, para un cupo de hasta 4.000 beneficiarios en Salta capital y San Ramón de la Nueva Orán, con 22 centros ya adheridos en la capital y una proyección de 120 instituciones entre ambos municipios.