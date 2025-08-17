Alerta por envenenamiento de mascotas en el barrio de Belgrano

Desde una de las veterinarias que habían contactado, les avisaron que "hubo un perrito que le pasó lo mismo" y "palomas que aparecieron muertas". "Hay tres perros muertos, cinco palomas y aproximadamente seis perros con recuperación. Un gatito de una verdulería sufrió lo mismo y por suerte se recuperó", detalló.

Los síntomas de los perros que sobrevivieron fueron similares a los de Román, con la diferencia de que se trataba de animales más grandes o que llegaron a vomitar lo que habían ingerido. "No sabemos a qué se debe, si es una mala manipulación o algo que fue adrede por algún loquito", señaló Ulises.

"Ya son muchos los casos y no hay una explicación certera. Desde la Comuna se comunicaron conmigo y ellos hicieron un microlavado excelente en algunas cuadras para ver si había algún foco de algo. Nosotros necesitamos que la Fiscalía pueda pedir las cámaras al Gobierno de la Ciudad para verlas", reclamó.

Por ahora, los vecinos solo tienen "conjeturas" y no saben con exactitud qué ingirieron las mascotas. "Las ratas acá son habituales y son en cantidad, más desde los Bosques de Palermo. Es posible que hayan tirado veneno para ratas sin medir las consecuencias, pero eso lo dictaminará la Justicia", concluyó.