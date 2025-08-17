Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del lunes 18 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia otra jornada sin demasiado frío en el AMBA, húmeda y con lluvias a partir del mediodía.
Las lluvias serán protagonistas de la jornada de este lunes 18 de agosto de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, según anunció en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para este se espera una jornada templada y húmeda en la zona del AMBA, con marcas térmicas que se ubicarán en los 11 y 17 grados, aunque la máxima podría llegar a los 20 en la Capital Federal y sus alrededores.
Las lluvias se esperan luego del mediodía, con tormentas en horas de la tarde y la noche, algo que se mantendrá también para la jornada del martes que viene.
El pronóstico del tiempo extendido para el AMBA
El martes podría llegar una nueva ciclogénesis a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, con pronósticos de lluvias para toda la jornada, junto a marcas térmicas de entre 13 y 16 grados.
El miércoles se mantendría la inestabilidad en la madrugada y mañana, con lluvias aisladas, y la mejorar llegaría desde la tarde, con cielo mayormente nublado y un termómetro que oscilará entre una mínima de 18 grados y una máxima de 19.
Pero el miércoles también podría haber una alerta meteorológica en el AMBA, en este caso por vientos fuertes, que limpiarán el cielo de nubes pero podrían llegar a generar inconvenientes, sobre todo en la zonas linderas al Río de la Plata.
