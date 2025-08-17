Se viene otro fin de semana largo: dictan un nuevo feriado para un viernes de agosto

Los motivos del feriado del 29 de agosto

El Gobierno confirmó que el calendario 2025 tendrá un nuevo feriado el viernes 29 de agosto, lo que dará inicio a un fin de semana largo en la provincia de Buenos Aires. La medida se debe a la conmemoración de dos aniversarios fundacionales: el de La Angelita y el de Saldungaray, localidades que celebrarán su historia con distintas actividades.