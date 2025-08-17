Se viene otro fin de semana largo: dictan un nuevo feriado para un viernes de agosto
Se anunció un nuevo feriado en agosto que convierte al último fin de semana del mes en una oportunidad ideal para sumar un día extra de descanso.
El calendario de Argentina suma un nuevo feriado que generará un fin de semana largo ideal para descansar o hacer una escapada. El viernes 29 de agosto será día no laborable y muchos podrán aprovecharlo para organizar viajes cortos, compartir tiempo en familia o simplemente relajarse.
Esta fecha se presenta como una oportunidad perfecta para cerrar el mes con un merecido descanso.
Los motivos del feriado del 29 de agosto
El Gobierno confirmó que el calendario 2025 tendrá un nuevo feriado el viernes 29 de agosto, lo que dará inicio a un fin de semana largo en la provincia de Buenos Aires. La medida se debe a la conmemoración de dos aniversarios fundacionales: el de La Angelita y el de Saldungaray, localidades que celebrarán su historia con distintas actividades.
Durante esa jornada habrá cese de tareas en ambos distritos, lo que permitirá a los vecinos disfrutar de la fecha y también sumar un día extra de descanso en el cierre de agosto. Este nuevo feriado representa una oportunidad para potenciar el turismo local y realizar escapadas cortas dentro de la provincia.
Además, se organizarán celebraciones locales con distintos eventos y actividades para disfrutar de la jornada festiva y compartir en comunidad este aniversario tan especial para ambas localidades bonaerenses.
Calendario de feriados 2025
Según el calendario de feriados de este año, ya sean inamovibles o trasladables, todavía quedan varias oportunidades para disfrutar de un fin de semana largo y aprovechar días de descanso antes de que termine el año.
Feriados inamovibles:
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables:
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
- 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Feriados con fines turísticos:
- 21 de noviembre
