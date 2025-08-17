Alerta meteorológica para este lunes complica el inicio de la semana: el informe y las advertencias del SMN

Preocupación por lluvias en el AMBA

mar del plata tormenta.jpg Lluvias, tormentas y vientos fuertes.

El martes podría llegar una nueva ciclogénesis a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, con pronósticos de lluvias para toda la jornada, junto a marcas térmicas de entre 13 y 16 grados.

El miércoles se mantendría la inestabilidad en la madrugada y mañana, con lluvias aisladas, y la mejorar llegaría desde la tarde, con cielo mayormente nublado y un termómetro que oscilará entre una mínima de 18 grados y una máxima de 19.

lluvias fuertes.jpg Lluvias fuertes y posible caída de granizo.

Pero el miércoles también podría haber una alerta meteorológica en el AMBA, en este caso por vientos fuertes, que limpiarán el cielo de nubes pero podrían llegar a generar inconvenientes, sobre todo en la zonas linderas al Río de la Plata.