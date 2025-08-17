Alerta meteorológica para este lunes complica el inicio de la semana: el informe y las advertencias del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas para este lunes. Se esperan lluvias y vientos fuertes en el AMBA.
La jornada de este lunes 18 de agosto estará complicada en varias provincias del país debido a las alertas amarillas emitidas en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se esperan lluvias para este lunes pero lo peor para la zona del AMBA llegará en la jornada del jueves, día que habrá precipitaciones continuas, algunas fuertes y luego llegarán fuertes vientos.
Alerta amarilla este lunes
Las provincias de Catamarca, La Rioja, Jujuy y Salta estarán bajo alerta amarilla en la jornada de este lunes por vientos fuertes, que llegarán del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 140 km/h, especialmente en los niveles más elevados.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional:
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Preocupación por lluvias en el AMBA
El martes podría llegar una nueva ciclogénesis a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, con pronósticos de lluvias para toda la jornada, junto a marcas térmicas de entre 13 y 16 grados.
El miércoles se mantendría la inestabilidad en la madrugada y mañana, con lluvias aisladas, y la mejorar llegaría desde la tarde, con cielo mayormente nublado y un termómetro que oscilará entre una mínima de 18 grados y una máxima de 19.
Pero el miércoles también podría haber una alerta meteorológica en el AMBA, en este caso por vientos fuertes, que limpiarán el cielo de nubes pero podrían llegar a generar inconvenientes, sobre todo en la zonas linderas al Río de la Plata.
