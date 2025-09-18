Inminente llegada de las lluvias a Buenos Aires: cuándo y a qué hora serán las tormentas más fuertes

El sábado continuarían las precipitaciones, en una jornada que arrancaría con cielo mayormente nublado y con tormentas en la tarde y noche. El termómetro oscilaría entre 16 y 20 grados.

Para el domingo 21 de septiembre, Día de la Primavera, se espera una jornada con buen clima, pero un leve descenso térmico. El SMN informa cielo mayormente nublado, con 11 grados de mínima y 17 de máxima.

El sitio especializado Meteored coincide con las tormentas el viernes, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 17; y el sábado, con lluvias durante todo el día; mientras que suma al domingo, pero con apenas 30% de probabilidades.

Para este portal meteorológico los momentos de tormentas más fuertes serían entre las 12 y las 15 horas del viernes; y hacia la noche del sábado, aproximadamente a las 20 horas.

meteored (12) El pronóstico de Meteored espera varias jornadas con lluvias y tormentas en Buenos Aires.

De esta manera, ambos pronosticadores esperan que el cierre de la semana sea pasado por agua, por lo que es inminente el regreso de las lluvias a Buenos Aires.