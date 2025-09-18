Inminente llegada de las lluvias a Buenos Aires: cuándo y a qué hora serán las tormentas más fuertes
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y el de Meteored coinciden en el regreso anticipado de las lluvias y tormentas en el AMBA. Cuándo mejora.
La última semana del invierno se mantiene con temperaturas agradables, casi primaverales, pero clima inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera que lleguen las lluvias y tormentas casi de forma inminente.
El jueves transcurrió con sol y buenas condiciones, pese a las lloviznas de la madrugada en algunas zonas del conurbano. Las temperaturas, templadas: entre 14 y 23 grados.
Para cerrar la semana, la última del invierno, se espera un leve descenso de las temperaturas que estarían vinculadas casi de forma directa con las precipitaciones, que podrían ser fuertes por momentos, y que se mantendrían durante varias jornadas.
Cuándo llegan las lluvias y tormentas al AMBA
El viernes 19 de septiembre sería con mal clima en el AMBA. El SMN prevé una jornada con neblina en la madrugada y probabilidad de tormentas en la mañana y tarde, mejorando en la noche con cielo mayormente nublado y acompañado de temperaturas que rondarán entre 15 y 21 grados.
El sábado continuarían las precipitaciones, en una jornada que arrancaría con cielo mayormente nublado y con tormentas en la tarde y noche. El termómetro oscilaría entre 16 y 20 grados.
Para el domingo 21 de septiembre, Día de la Primavera, se espera una jornada con buen clima, pero un leve descenso térmico. El SMN informa cielo mayormente nublado, con 11 grados de mínima y 17 de máxima.
El sitio especializado Meteored coincide con las tormentas el viernes, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 17; y el sábado, con lluvias durante todo el día; mientras que suma al domingo, pero con apenas 30% de probabilidades.
Para este portal meteorológico los momentos de tormentas más fuertes serían entre las 12 y las 15 horas del viernes; y hacia la noche del sábado, aproximadamente a las 20 horas.
De esta manera, ambos pronosticadores esperan que el cierre de la semana sea pasado por agua, por lo que es inminente el regreso de las lluvias a Buenos Aires.
