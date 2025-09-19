Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 19 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un cierre de semana con clima inestable y posibles lluvias y tormentas fuertes en el AMBA.
La última semana del invierno se mantiene con temperaturas agradables, casi primaverales, pero clima inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera que vuelvan las lluvias y tormentas.
El pronóstico del tiempo no es para nada alentador, ya que se espera un leve descenso de las temperaturas que estarían vinculadas casi de forma directa con las precipitaciones, que podrían ser fuertes por momentos, y que se mantendrían durante varias jornadas.
De esta manera, el viernes 19 de septiembre sería con mal clima en el AMBA. El SMN prevé una jornada con neblina en la madrugada y probabilidad de tormentas en la mañana y tarde, mejorando en la noche con cielo mayormente nublado y acompañado de temperaturas que rondarán entre 15 y 21 grados.
El pronóstico del tiempo extendido para el fin de semana en el AMBA
El sábado continuarían las precipitaciones, en una jornada que arrancaría con cielo mayormente nublado y con tormentas en la tarde y noche. El termómetro oscilaría entre 16 y 20 grados.
Para el domingo 21 de septiembre, Día de la Primavera, se espera una jornada con buen clima, pero un leve descenso térmico. El SMN informa cielo mayormente nublado, con 11 grados de mínima y 17 de máxima.
