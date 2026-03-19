Alerta meteorológica por fuertes tormentas en Buenos Aires y otras provincias: el informe para este viernes
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por el mal clima que experimentarán diversas regiones del país. Todos los detalles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta naranja y amarilla para este viernes, debido al avance de un frente de tormentas que afectará a Buenos Aires y otras diez provincias. El organismo advirtió que el fenómeno traerá consigo ráfagas intensas y una importante acumulación de agua en lapsos breves de tiempo.
Ante la inminencia del temporal, las autoridades han difundido una serie de precauciones para minimizar riesgos, entre las cuales se encuentra la importancia de permanecer en lugares cerrados y evitar traslados innecesarios.
Alerta naranja para Córdoba y Santa Fe
En relación a estas provincias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y otras 7 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este viernes son Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Mendoza y La Pampa.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Además, la parte cordillerana de Neuquén tiene una alerta amarilla por fuertes lluvias.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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