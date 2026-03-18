Alerta Sofía: intensa búsqueda de Esmeralda, la nena de 2 años vista por última vez en Cosquín

Alerta Sofía por Esmeralda: cómo colaborar

La activación de este alerta implica que cualquier dato, por más mínimo que parezca, puede ser vital. Las autoridades habilitaron canales específicos para recibir información de la comunidad.

"Buscamos a Esmeralda Marisa Pereyra López, de 2 años. Fue vista por última vez el 18 de marzo de 2026 en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín, Córdoba. Mide aproximadamente 60 cm, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro, largo y ondulado hasta los hombros, y ojos marrones. Ante cualquier información, comunicarse a la línea 134", indicó el Ministerio de Seguridad Nacional.

Aunque el foco inicial está puesto en el terreno y el curso del agua, el ministro Quinteros fue tajante al afirmar que "se trabaja sobre todas las hipótesis posibles". La Justicia ha pedido cautela en la difusión de detalles para no entorpecer las líneas investigativas que se mantienen bajo estricto hermetismo.