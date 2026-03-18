Alerta Sofía: intensa búsqueda de Esmeralda, la nena de 2 años vista por última vez en Cosquín
El Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó el Alerta Sofía mientras continúan los operativos para dar con la menor.
La búsqueda de Esmeralda, la niña de dos años desaparecida desde el miércoles por la tarde en Cosquín, ha escalado a nivel nacional, por lo que fue activado el Alerta Sofía.
Así lo confirmó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros. Se trata del protocolo de emergencia que moviliza a todas las fuerzas federales y medios de comunicación para dar con el paradero de menores en riesgo inminente.
En tanto, el operativo no descansa y se concentra en un radio crítico cercano al domicilio de la menor. Según detalló Quinteros en Telenoche, las tareas de rastrillaje cuentan con tecnología de avanzada y personal especializado.
En cuanto al rastreo nocturno, se utilizan drones con cámaras térmicas (visión nocturna) para cubrir zonas de difícil acceso. Además, personal del DUAR y Bomberos Voluntarios realizan barridos intensivos en las márgenes del río, a escasos 400 metros del punto donde fue vista por última vez.
El caso ya está bajo la órbita del Sifebu (Sistema Federal de Búsqueda de Personas), trabajando en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Alerta Sofía por Esmeralda: cómo colaborar
La activación de este alerta implica que cualquier dato, por más mínimo que parezca, puede ser vital. Las autoridades habilitaron canales específicos para recibir información de la comunidad.
"Buscamos a Esmeralda Marisa Pereyra López, de 2 años. Fue vista por última vez el 18 de marzo de 2026 en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín, Córdoba. Mide aproximadamente 60 cm, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro, largo y ondulado hasta los hombros, y ojos marrones. Ante cualquier información, comunicarse a la línea 134", indicó el Ministerio de Seguridad Nacional.
Aunque el foco inicial está puesto en el terreno y el curso del agua, el ministro Quinteros fue tajante al afirmar que "se trabaja sobre todas las hipótesis posibles". La Justicia ha pedido cautela en la difusión de detalles para no entorpecer las líneas investigativas que se mantienen bajo estricto hermetismo.
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