Desesperada búsqueda de dos pescadores en el Río de la Plata: fueron vistos por última vez el domingo

Con el paso de las horas, al no tener novedades sobre el paradero de los pescadores, sus familiares decidieron realizar la denuncia el domingo por la noche en la Comisaría 4ta. de Avellaneda.

Pescadores perdidos en el Río de la Plata: "Vimos que hacían señales con luces"

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Fue entonces cuando sus esposas tomaron conocimiento de la existencia una denuncia previa realizada por Eleonora y Lucas, dos testigos que vieron a Alcides y José Luis haciendo señales con luces en pedido de ayuda.

“Fue desesperante porque no podíamos hacer nada. No queríamos perderles el rastro, pero cada vez se metían más. Vimos que hacían señales con luces”, contó Eleonora, una de las testigos que se acercó a alertar a las autoridades.

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Lucas, el otro testigo, detalló que los pescadores se encontraban a “más de un kilómetro” de la orilla y que se repente los perdieron de vista. Presumen que fueron arrastrados río adentro a causa del intenso viento. Ante esta situación, dieron aviso a la Policía y se comunicaron con Prefectura de Quilmes, donde les tomaron la denuncia. “No sé si salieron a buscarlos con ese clima”, indicó.

Daniela, esposa de José Luis, comentó que “siempre iban cuatro o cinco” amigos a pescar, pero esta vez tuvieron que ir solos. Por otro lado, reclamó la falta de comunicación por parte de las autoridades que se encuentran a cargo de la búsqueda: “Lo único que nos dicen es que no hay novedades”, expresó.

En ese sentido, Marta, hermana de José Luis, denunció que “se perdió tiempo” para iniciar la búsqueda: “No sé qué pasó. Quiero que aparezca mi hermano y su compañero. Que se muevan y que hagan algo, es una desesperación horrible. Quiero que los busquen, no sabemos qué hacer. Tienen una familia que los está esperando”.

La denuncia fue caratulada como “averiguación de paradero” e interviene la UFI 01 de Avellaneda.