Alerta en Neuquén y Río Negro: buscan a una mujer que desapareció con su bebé de 4 meses

carlos araya

Durante el fin de semana, la investigación avanzó con rastrillajes y allanamientos en distintos puntos de Rincón de los Sauces. Sin embargo, los resultados fueron negativos. En paralelo, los investigadores intentaron reconstruir los últimos movimientos de la mujer y su entorno cercano.

Buscan a la actual pareja de la mujer

El giro en la causa llegó en las últimas horas, cuando surgió una pista que ubicaría a Camila y al bebé en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro. De acuerdo con esta información, la mujer estaría ahí desde el mismo viernes junto a su actual pareja.

En este contexto, este lunes se emitió una orden de ubicación y paradero para Guillermo Alan Amir Zumelzu, de 27 años, señalado como la actual pareja de Camila. Según consta en la investigación, el hombre se ausentó el 3 de mayo, aunque no se precisó el momento exacto en que fue visto por última vez.

Guillermo Alan Amir Zumelzu

A partir de este dato, la fiscalía solicitó la colaboración de la Policía de Río Negro, cuyos efectivos ya realizaron varias entrevistas en posibles domicilios vinculados a la pista. Una de las personas consultadas aportó información que refuerza esa hipótesis.

Mientras continúan los operativos y no se descartan nuevos allanamientos en General Roca, desde la Policía aseguran que no hay indicios de un delito externo. La principal línea de investigación sostiene que la mujer podría haberse trasladado por decisión propia.