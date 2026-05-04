Alerta en Neuquén y Río Negro: buscan a una mujer que desapareció con su bebé de 4 meses
La denuncia fue realizada por el padre del menor y se activó el Alerta Nati. Hubo allanamientos en Río Negro y la causa dio un giro en las últimas horas.
Una mujer de 27 años y su bebé de cuatro meses son buscados intensamente desde el viernes, cuando se denunció la desaparición de ambos en la provincia de Neuquén. La Policía dispuso la activación del Alerta Nati, un protocolo especial para casos de menores desaparecidos, y se realizaron allanamientos en Río Negro.
Camila Belén Montesino y su hijo Carlos Amir Jeremy Araya fueron vistos por última vez el 1 de mayo en la calle Lago Nonthué, entre Lago Espejo y Lago Escondido, en Rincón de los Sauces. Ese mismo día, el padre del bebé y expareja de la mujer se presentó en la comisaría tras perder todo tipo de contacto. Según relató, había intentado comunicarse sin éxito e incluso se acercó al domicilio, donde no obtuvo respuesta.
“El 1 de mayo, la expareja y padre del bebé de esta mujer radicó una denuncia en la comisaría de que perdió contacto con su hijo y tampoco tiene vínculo con la madre. Dijo que se acercó al domicilio y no lo atendieron”, confirmó el comisario Marcelo Campos.
A partir de esa denuncia, se activó un operativo de búsqueda y, por tratarse de un menor de edad, se puso en marcha el Alerta Nati, un protocolo provincial para casos de desaparición de niños. En el caso intervino la Fiscalía Única local y la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5.
Durante el fin de semana, la investigación avanzó con rastrillajes y allanamientos en distintos puntos de Rincón de los Sauces. Sin embargo, los resultados fueron negativos. En paralelo, los investigadores intentaron reconstruir los últimos movimientos de la mujer y su entorno cercano.
Buscan a la actual pareja de la mujer
El giro en la causa llegó en las últimas horas, cuando surgió una pista que ubicaría a Camila y al bebé en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro. De acuerdo con esta información, la mujer estaría ahí desde el mismo viernes junto a su actual pareja.
En este contexto, este lunes se emitió una orden de ubicación y paradero para Guillermo Alan Amir Zumelzu, de 27 años, señalado como la actual pareja de Camila. Según consta en la investigación, el hombre se ausentó el 3 de mayo, aunque no se precisó el momento exacto en que fue visto por última vez.
A partir de este dato, la fiscalía solicitó la colaboración de la Policía de Río Negro, cuyos efectivos ya realizaron varias entrevistas en posibles domicilios vinculados a la pista. Una de las personas consultadas aportó información que refuerza esa hipótesis.
Mientras continúan los operativos y no se descartan nuevos allanamientos en General Roca, desde la Policía aseguran que no hay indicios de un delito externo. La principal línea de investigación sostiene que la mujer podría haberse trasladado por decisión propia.
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