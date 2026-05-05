Activaron el Alerta Sofía en Corrientes por un nene de seis años: fue visto por última vez el domingo

Tras el violento altercado, Santos Regis escapó del lugar llevándose consigo a su hijo, lo que derivó en la apertura de una segunda línea de investigación centrada en la localización y resguardo del menor.

La denuncia sobre la desaparición del niño fue radicada por la madre del menor y ex pareja de Regis, Mariana Riquelme. La mujer expresó su angustia y contó que el padre del menor lo retiró a mediodía para almorzar y luego pasaron por su casa con la intención de ir a pescar.

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“A la noche empezó a llamarme, yo no lo atendía, estaba en una reunión con mis amigos. A las 21, lo llamé para saber dónde estaba mi hijo para ir a buscarlo, pero no me respondió”, contó en diálogo con Radio Dos.

Respecto al paradero del niño, señaló: “No tengo más noticias, no sé nada, sé que a la tarde estuvieron en la playa, espero poder ver las cámaras de seguridad para saber más”. Mariana también descartó una posible huida de su ex pareja al país vecino“porque no tiene nada ahí”.

“Él estaba de ilegal acá, yo pedí que lo deporten, pero nadie hizo nada, yo no estaba tranquila porque él tenía acciones violentas conmigo, entraba a mi casa, hacía lo que quería”, cuestionó la mujer y agregó que tiene otro hijo con el hombre buscado por la Justicia.

Qué es la Alerta Sofía

La Alerta Sofía se creó en 2019 a partir de la desaparición de Sofía Herrera, una nena de 3 años que fue vista por última vez en un camping de la ciudad fueguina de Río Grande en el 2008.

Este sistema de búsqueda se activa únicamente en situaciones de máxima gravedad, cuando un menor de 18 años desaparecido se encuentra en “Alto Riesgo Inminente”, es decir, cuando se determina que el chico corre peligro de vida.

En Argentina, lleva su nombre Sofía Herrera, la nena de 3 años que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego, y a quien aún se sigue buscando.

La medida debe ser solicitada por la autoridad judicial a cargo de la investigación y debe cumplir una serie de requisitos para ser aprobada: