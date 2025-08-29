ANMAT clausuró un laboratorio por "desvíos de calidad" en un suero

“El reporte recibido informó sobre pérdida de solución por parte superior, con restos de sal acumulada que al momento de colocar perfusión se sale la boquilla y pérdida de solución alrededor de doble puerto, que se aplica a pacientes hospitalizados de alta vulnerabilidad a quienes el uso del producto contaminado puede acarrearles la muerte”, expuso la ANMAT.

ANMAT suero P. L. Rivero y Cia. S.A.

Durante los allanamientos, se detectaron “deficiencias significativas clasificadas como críticas y mayores en la Gestión del Sistema de Calidad Farmacéutico, en el Sistema de Tratamiento de Aire, en el control de las condiciones ambientales (Mapeos Térmicos), en Producción y en Control de Calidad”, entre otros.

Todo lo mencionado, podría comprometer la calidad, seguridad y eficacia de los productos elaborados.

La ANMAT establece que el laboratorio debe contar con un sistema documentado que garantice la detección, evaluación, investigación y revisión sistemática de cualquier defecto potencial de calidad, así como la ejecución de retiros rápidos y eficaces del mercado.

Sin embargo, pese a las continuas inspecciones y avisos, se concluyó que la firma no había resuelto las deficiencias críticas, ni en los problemas edilicios ni funcionales.

“Por todo lo expuesto, los hechos reportados demostrarían a primera vista que se trataría de productos contaminados elaborados en un establecimiento con deficiencias en el cumplimiento de las Buenas Prácticas y por ello no se puede asegurar que los productos se hayan fabricado en el mismo cumplan, en forma uniforme y controlada, con los requerimientos de seguridad y eficacia de acuerdo con las normas de calidad adecuadas al uso que se les pretende dar y conforme a las condiciones exigidas para su comercialización”, sintetizó ANMAT.

Dicho esto, se dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los lotes 70413108 y 70416108 del producto Solución Isotónica de Cloruro de Sodio 0,9 g/100 ml, presentación 500 ml, Certificado N° 39.014, vencimiento 12/27. Además, se ordenó que se recuperen los lotes del mercado.

Laboratorios Rivero es una empresa que se dedica a la elaboración de especialidades medicinales en las formas farmacéuticas de inyectables de pequeño y gran volumen con esterilización terminal por calor húmedo y soluciones no estériles; en todos los casos sin principios activos betalactámicos, ni citostáticos, ni hormonales. elaborador de bolsas para recolección de sangre. importador y exportador de especialidades medicinales”