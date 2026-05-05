ANMAT prohibió una serie de productos de limpieza de uso doméstico: cuáles no comprar

La prohibición se originió a partir de tareas de fiscalización y monitoreo realizadas por el Servicio Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS).

limpieza.jpg Pixabay

Según el informe oficial, se constató la promoción y venta de estos productos en la página web de la empresa y a través de redes sociales, sin que cuenten con registro ante la autoridad sanitaria.

La investigación identificó que, además de la comercialización directa por internet, los productos se publicitaban con variantes que imitan marcas reconocidas, como suavizante tipo Vivere, jabón líquido tipo Ariel o gel tipo Harpic.

La autoridad sanitaria de la Provincia de Buenos Aires confirmó que los productos de Agranel tampoco cuentan con habilitación en su jurisdicción. Tras recibir notificaciones, el apoderado de la empresa reconoció que los productos objeto de la prohibición pertenecen a la firma. Las acciones de control incluyeron el envío de advertencias formales a los domicilios comerciales declarados en la web.

Frente a esta situación la Anmat dispuso la prohibición de la comercialización de estos productos con el objetivo de proteger la salud de los consumidores.

Disposición 2491/2026:

aviso_341575