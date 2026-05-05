Salta: murió el reconocido polista Esteban D'Andrea

Los testigos relataron que se acercaron para practicarle las maniobras de asistencia y reanimación cardiopulmonar, que se habrían extendido durante 50 minutos.

En medio de la ayuda brindada, D’Andrea Patrón fue llevado a un centro médico donde fue atendido de urgencia, pero no hubo éxito en su reanimación.

Desde su municipio de origen, El Carril, expresaron que este hecho “enluta a toda la comunidad, generando una tristeza inmensa y difícil de expresar con palabras”. Además, los responsables comunales enviaron el pésame a los familiares de D’Andrea Patrón e hicieron un pedido de oración.

Esteban D’Andrea Patrón Costas Las despedidas se multiplicaron en redes sociales.Foto: FB Nuestra Gente Producciones.

“El intendente Efrain Orosco Bernardette y los trabajadores de la municipalidad de El Carril participan con profundo dolor del fallecimiento del hijo del Senador Esteban D’Andrea. Acompañando con respeto y sincero pesar a toda su familia en este momento, rogando a Dios que les conceda consuelo y fortaleza”, fue uno de los mensajes que dejó en claro el dolor que causó en la comunidad salteña la muerte del joven deportista.

El medio especializado ClickPolo escribió en sus redes sociales: “Hoy despedimos al “Cun” D’Andrea, figura del polo salteño y habitual protagonista del CAIH y de los torneos del Interior".

“Despedimos a Esteban “Cun” D’Andrea, muy querido, cuya partida deja un gran vacío en la comunidad del polo. Abrazo enorme a su familia y seres queridos en este momento tan doloroso", expresaron en un posteo desde Prensa Polo.