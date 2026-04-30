ANMAT prohibió una serie de productos de limpieza: de cuáles se trata
La Anmat advirtió que se trata de productos que carecen de la inscripción obligatoria ante ese organismo y son, por lo tanto, potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los utilicen.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este jueves la venta en todo el país de varios productos de uso doméstico de la empresa Química S.R.L. Así quedó plasmado en la Disposición 2406/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial,
Allí se dispuso la prohibición del "uso, la comercialización, la publicidad y la distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes de los productos: 'Solución de Hipoclorito de Sodio 85 gr cl/l. Desinfectante de superficies y agua de piscinas. Lomir'. RNPUD: RNE N° 020046175. Elaborado por: Química El Regreso S.R.L.; 'Líquido Multiuso Limpiavidrios. Lomir' y 'Desinfectante para Superficies. Alcohol 70°. Lomir. Listo para Usar'. Elaborado por: Química El Regreso SRL. RNE N°: 020046175 – RNPUD N°: 0250010" hasta tanto regularicen su situación.
La medida fue tomada luego de una inspección en la sede de la firma Química El Regreso S.R.L., la cual se encuentra registrada como Elaborador, Fraccionador, Importador y Exportador.
Durante el recorrido se corroboró que los productos ahora vedados no se encuentran registrados ante Anmat.
Por otro lado, se hallaron también unidades del producto “Jabón Líquido Higienizante. PLUS. Elaborado por: Química El Regreso SRL. RNE N°: 020046175" que corresponde a un cosmético y que había sido prohibido por Disposición Anmat 232/2026.
En tanto, el producto “Desinfectante para Superficies. Alcohol 70°”, los responsables de la firma declararon que compraban bidones de alcohol 70° al proveedor Industrias Químicas Carbinol SA, carentes de rotulado de identificación como materia prima, y que luego los etiquetaban con el rótulo del producto terminado aprobado por el Servicio de Domisanitarios, incumpliendo la disposición de aprobación del registro del producto.
En consecuencia, a partir de la cantidad de incumplimientos detectados, Anmat decidió prohibir los productos arriba detallados e instruir sumario sanitario a la firma en cuestión con el objetivo de proteger la salud de la población.
Disposición 2406/2026:
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