ANMAT prohibió una serie de productos de limpieza: de cuáles se trata

Por otro lado, se hallaron también unidades del producto “Jabón Líquido Higienizante. PLUS. Elaborado por: Química El Regreso SRL. RNE N°: 020046175" que corresponde a un cosmético y que había sido prohibido por Disposición Anmat 232/2026.

En tanto, el producto “Desinfectante para Superficies. Alcohol 70°”, los responsables de la firma declararon que compraban bidones de alcohol 70° al proveedor Industrias Químicas Carbinol SA, carentes de rotulado de identificación como materia prima, y que luego los etiquetaban con el rótulo del producto terminado aprobado por el Servicio de Domisanitarios, incumpliendo la disposición de aprobación del registro del producto.

En consecuencia, a partir de la cantidad de incumplimientos detectados, Anmat decidió prohibir los productos arriba detallados e instruir sumario sanitario a la firma en cuestión con el objetivo de proteger la salud de la población.

Disposición 2406/2026:

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