ANMAT prohibió una serie de productos estéticos

Así quedó plasmado en la Disposición 2461/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial en la que se "prohíbe el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los productos identificados como: 1. Customized Kit. Stayve. Korean Cosmeceutical Ampoule Brand. Manufacturad by EVIE; 2. Nanosoft™ Microneedles, microneedles for intradermal injection 0.6 mm long 30 units. Filled Laboratoires. REF AS4015, LOT MJ20B028, (vencimiento) 2025-02-01, (21) AS4015. Distributed by Laboratoires Fill-Med, 2-4 rue Lisbonne, Paris, France. NanoPass Technologies Ltd., 3 Golda Meir St., Nes Ziona, Israel".