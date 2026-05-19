ANMAT prohibió seis marcas de filtros de agua y un limpia tapizados: de cuáles se trata

En paralelo la Disposición 2920/2026 dispuso la prohibición inmediata del uso, comercialización, publicidad y distribución de todos los dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria y filtros de repuesto pertenecientes a las marcas Vyse, Pideweb, Watercom, Haru, Crafty Solution y Ecoaquas, así como de cualquier dispositivo sin marca y su correspondiente rótulo.

La medida, de carácter preventivo, regirá hasta que estos productos sean debidamente registrados ante la autoridad sanitaria.

El alcance de la prohibición incluye a todos los lotes y modelos bajo las marcas mencionadas, sin distinción del canal de venta o distribución. Según la Anmat, la decisión responde a la detección de productos no inscriptos ni identificados con establecimientos responsables habilitados, lo que impidió garantizar su seguridad, eficacia y cumplimiento de la normativa vigente.

Ante la gravedad de las irregularidades detectadas, la Anmat decidió prohibirlos e iniciar el sumario sanitario al responsable de los productos marca Watercom. Además, canceló la publicidad de los productos detallados; y comunicó la resolución a las autoridades sanitarias jurisdiccionales y a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

Disposición 2919/2026:

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Disposición 2920/2026:

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