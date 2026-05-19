ANMAT prohibió seis marcas de filtros de agua y un limpia tapizados: de cuáles se trata
De acuerdo con la Anmat se trata de productos que no estaban debidamente inscriptos y son, por lo tanto, potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los utilicen.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) avanzó este martes en la la prohibición de la venta en todo el país de seis marcas de filtro de agua y de un limpia tapizados. Así quedó plasmado en las Disposiciones 2019/2026 y 2920/2026 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de dicho organismo, Luis Eduardo Fontana.
En la primera de ellas se prohibió la venta en todo el país de todos los lotes del producto “Limpia Tapizados” marca Borham. La medida fue tomada tras una inspección que reveló la falta de registro y presuntas irregularidades en la fabricación del producto, junto con el inicio de un sumario sanitario a la firma responsable y a su director técnico.
El operativo, realizado en la sede de Prospray S.R.L. —empresa con domicilio en Hurlingham, provincia de Buenos Aires—, motivó la intervención inmediata para prevenir riesgos a los consumidores y asegurar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.
La inspección, ordenada para verificar buenas prácticas de fabricación, permitió detectar que el producto ahora vedado carece de los registros obligatorios y de la información identificatoria del establecimiento en su etiquetado.Del análisis surgió que la etiqueta no incluía datos del establecimiento elaborador ni el registro sanitario requerido ante la autoridad competente.
En paralelo la Disposición 2920/2026 dispuso la prohibición inmediata del uso, comercialización, publicidad y distribución de todos los dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria y filtros de repuesto pertenecientes a las marcas Vyse, Pideweb, Watercom, Haru, Crafty Solution y Ecoaquas, así como de cualquier dispositivo sin marca y su correspondiente rótulo.
La medida, de carácter preventivo, regirá hasta que estos productos sean debidamente registrados ante la autoridad sanitaria.
El alcance de la prohibición incluye a todos los lotes y modelos bajo las marcas mencionadas, sin distinción del canal de venta o distribución. Según la Anmat, la decisión responde a la detección de productos no inscriptos ni identificados con establecimientos responsables habilitados, lo que impidió garantizar su seguridad, eficacia y cumplimiento de la normativa vigente.
Ante la gravedad de las irregularidades detectadas, la Anmat decidió prohibirlos e iniciar el sumario sanitario al responsable de los productos marca Watercom. Además, canceló la publicidad de los productos detallados; y comunicó la resolución a las autoridades sanitarias jurisdiccionales y a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.
Disposición 2919/2026:
Disposición 2920/2026:
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