Anmat: todos los medicamentos deberán contar con un código QR con los prospectos

La disposición también establece que los códigos deberán generarse bajo estándares internacionales, como GS1, para garantizar su unicidad, interoperabilidad y trazabilidad.

Los laboratorios tendrán un plazo de seis meses desde la entrada en vigencia de la norma para generar la totalidad de los códigos correspondientes. En paralelo, la implementación física en los envases será progresiva y deberá contemplar el agotamiento del stock existente para asegurar una transición ordenada.

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Otro de los puntos centrales de la normativa es que el acceso digital deberá remitir exclusivamente a prospectos aprobados e información sanitaria, mientras que quedó expresamente prohibido vincular los códigos QR a contenidos promocionales, publicitarios o de otra naturaleza.

Además, cada laboratorio será responsable por la correcta generación y funcionamiento del código, así como por la actualización permanente, disponibilidad y veracidad de la información digital a la que se acceda mediante el escaneo.

Disposición 2891/2026:

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