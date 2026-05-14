Crítica al Estado y un "final feliz" rumbo al Mundial 2026

Pese al error con los nombres de las etiquetas, el funcionario ratificó su profunda crítica de fondo hacia el intervencionismo. Explicó que su intención principal con el tuit matutino era "ilustrar cómo los organismos complican la disponibilidad de productos dictaminando sobre temas comerciales o de calidad sobre los que el Estado nada tiene que opinar".

Afortunadamente para los cabuleros y fanáticos que buscarán limpiar sus hogares de "malas vibras" durante la máxima cita del fútbol, el absurdo obstáculo técnico logró superarse y el artículo saldrá a la venta. Sturzenegger confirmó que, gracias a la gestión directa del titular del ente regulador, el desinfectante de Cif logró ver la luz: "Por suerte en este caso, gracias a la intervención del Director la historia tuvo un final feliz. No siempre es el caso".