Marcha atrás de Sturzenegger: aclaró caso del desinfectante "anti-mufa" de la ANMAT y confirmó "final feliz"
El funcionario se rectificó en sus redes sociales. Además, Sturzenegger reveló que el titular del organismo intervino para destrabar el conflicto.
Luego de que la noticia sobre la prohibición de un desinfectante "anti-mufa" de cara al Mundial 2026 se volviera viral, el protagonista de la denuncia pública tuvo que salir a hacer una fe de erratas. Federico Sturzenegger utilizó nuevamente sus redes sociales para corregir la información brindada a primera hora de la mañana y confirmar cómo concluyó la historia.
El error de marca: no era Poett, era Cif
En su descargo original, Sturzenegger había apuntado contra la estricta burocracia de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) por sugerir no autorizar una edición especial de la marca Poett, perteneciente a la compañía Clorox. Sin embargo, horas más tarde, admitió su equivocación tras ser contactado por las autoridades.
"Me corrige el Director de @anmatsalud, Luis Fontana, que el producto en cuestión no era Poett, sino Cif", aclaró en su cuenta oficial.
Intentando bajarle el tono a la equivocación empresaria, justificó el error bromeando sobre sus propios hábitos de consumo doméstico: "Por alguna asociación me quedó Poett y no Cif, no sé por qué ¡ya que en casa usamos los dos! Perdón a la gente de Ayudín por confundirme (igual veo que tienen buena retención de marca)".
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Crítica al Estado y un "final feliz" rumbo al Mundial 2026
Pese al error con los nombres de las etiquetas, el funcionario ratificó su profunda crítica de fondo hacia el intervencionismo. Explicó que su intención principal con el tuit matutino era "ilustrar cómo los organismos complican la disponibilidad de productos dictaminando sobre temas comerciales o de calidad sobre los que el Estado nada tiene que opinar".
Afortunadamente para los cabuleros y fanáticos que buscarán limpiar sus hogares de "malas vibras" durante la máxima cita del fútbol, el absurdo obstáculo técnico logró superarse y el artículo saldrá a la venta. Sturzenegger confirmó que, gracias a la gestión directa del titular del ente regulador, el desinfectante de Cif logró ver la luz: "Por suerte en este caso, gracias a la intervención del Director la historia tuvo un final feliz. No siempre es el caso".
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