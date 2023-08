Créditos ANSES por $400.000: cómo acceder sin hacer trámites

Quiénes pueden acceder a los créditos ANSES por $400.000

Jubilados y pensionados

Pueden solicitarlo aquellos titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los titulares de la Pensión Honorífica para Veteranas y Veteranos de Guerra. Los montos van desde los $5.000 hasta $400.000 en 24, 36, o 48 cuotas que no podrán exceder el 30% del ingreso mensual. El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

PNC y PUAM

Podrán pedirlo titulares de Pensión No Contributiva por Vejez, Invalidez o Madre de 7 hijos; de la Pensión Universal para el Adulto Mayor; y del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos. El monto va desde $5.000 hasta $150.000 en 24, 36 o 48 cuotas que no podrán exceder el 20% del ingreso mensual. El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Requisitos para anotarse en los créditos ANSES

Los jubilados deberán cumplir solo dos requisitos para acceder al beneficio:

Tener hasta 92 años al momento de finalizar el crédito.

al momento de el Residir en el país.

en el país. Además, al momento de solicitar el crédito se deberá presentar DNI y CBU de cuenta bancaria.

Cómo anotarse en los créditos ANSES

En principio, ingresar a la web anses.gob.ar

Acceder a Mi ANSES , con el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social.

, con el número de y la de Aparecerá la opción "Solicitar Turno" .

. Ir a la sección "Créditos ANSES" .

. Entrar en esta opción y buscar "Créditos para jubilados y pensionados".

También puede hacerse presencialmente en las oficinas de ANSES, de lunes a sábados.