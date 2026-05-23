Escándalo en Santa Fe: un empresario reparó una ruta y Vialidad Nacional le exige romper lo que arregló

“Aunque lo hayamos hecho bien, con la lluvia, como está la situación hoy, los camiones, los equipos, el camino se va deteriorando. El municipio me exige que tenga acceso libre y, por otra parte, Vialidad me impide que lo arreglemos”.

De este modo, Vialidad Nacional intimó al empresario Néstor Rozín a eliminar la reparación y le otorgó 10 días para devolver el tramo “a su estado original”, argumentando que la intervención se realizó sin la aprobación final en una vía bajo jurisdicción nacional.

La carta documento, remitida por el 7° Distrito Santa Fe, plantea un aspecto central: el bacheo mejoró el acceso que utilizan a diario residentes y visitantes, pero Vialidad sostiene que faltó autorización y controles técnicos.

Rozín explicó que actuó porque el ingreso al establecimiento, ubicado sobre la colectora del kilómetro 307,5 en sentido oeste, “estaba destruido”, según también relató a Radio LT8 830. Y mencionó que tenía eventos programados, entre ellos uno de un colegio con 5.000 personas, además de actividades con la diputada nacional Gisela Scaglia y con profesionales odontólogos.

La postura de Vialidad Nacional

De acuerdo a fuentes vinculadas a Vialidad Nacional consultadas por Rosario3, el núcleo del conflicto no se reduce a que se intervino en una ruta nacional: el trámite iniciado por el hotel no habría obtenido una aprobación definitiva. Esas fuentes indicaron que no se completó toda la documentación técnica exigida y que lo ejecutado superó lo presentado originalmente.

Desde el organismo explicaron a Rosario3 que esos controles determinan responsabilidades legales y técnicas y evalúan, entre otros aspectos, materiales, compactación, drenaje, pendientes y condiciones de seguridad vial.

La mejora se llevó a cabo en un tramo en mal estado que utilizan trabajadores, proveedores y huéspedes del hotel, además de usuarios de otros espacios de la zona.

El empresario hotelero busca revertir la intimación

El empresario sostuvo que, al iniciar los trabajos, agentes de Vialidad Nacional intentaron detener las máquinas, pero tras tres horas de negociaciones permitieron que continuara el bacheo, según La Capital. Más tarde llegó la carta documento que calificó la intervención como una obra realizada “sin permiso”, de acuerdo con la misma fuente.

“El tema es que la empresa concesionaria o la que tiene el servicio, la que cobra el peaje, es la que debería mantener la autopista y la colectora, ¿no? Se está diciendo que el sector privado tiene que invertir y tiene que hacer. Cuando un privado invierte, ahora lo persiguen, me parece, porque la colectora no es mía, es del Estado, ¿no?”, concluyó.

Rozín también dijo a LT8 que confía en que la situación “se va a resolver” y en que Vialidad Nacional “va a reconsiderar”, según. También señaló que un experto en Derecho le mencionó un antecedente judicial vinculado a una intervención en la avenida Circunvalación de Rosario durante la gestión del exintendente Héctor Cavallero, fallo que, según su relato, terminó con la absolución del exjefe municipal y que toma como respaldo de su proceder.

El medio local InfoFunes indicó que, en el entorno del hotel, consideran irracional ordenar destruir una obra que mejoró la circulación. Ese medio también mencionó que allí surgieron sospechas políticas por un evento de campaña del año pasado con presencia de Scaglia, aunque la carta documento no lo plantea como motivo.

Según La Capital, Rozín dijo que le llamó la atención que la intimación mencione a Gastón Bruno, a quien identificó como autoridad de Vialidad Nacional en la zona y con quien, afirmó, tuvo trato por trabajos previos. Bruno conduce el área del organismo en Santa Fe y fue secretario de Obras Públicas durante la gestión de Diego León Barreto.