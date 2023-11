Extra de $18.000 de ANSES para titular de IFE: cómo acceder 

Cuál es el nuevo beneficio de ANSES para los titulares de IFE

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que las 2,5 millones de personas que ya reciben el Refuerzo para trabajadores informales comenzarán a recibir la devolución del IVA a partir del lunes 13 de noviembre. Este reintegro se realizará en la tarjeta de débito donde perciben el beneficio y corresponde a compras de productos incluidos en la canasta de alimentos, medicamentos, higiene personal y limpieza del hogar, con un tope mensual de hasta $18.800.

Este beneficio forma parte del programa "Compre sin IVA" y hasta la fecha, 16 millones y medio de personas ya han recibido el reintegro, con operaciones que suman más de 128 mil millones de pesos y devoluciones por más de 26.500 millones de pesos.

Quiénes pueden acceder al nuevo IFE de ANSES

Los destinatarios son personas de 18 a 64 años que no están dentro del mercado laboral formal y no reciben asistencias del Estado, es decir, que no podrán acceder quienes cobren la Asignación Universal por Hijo, Potenciar Trabajo, Becas Progresar, jubilaciones u otras prestaciones.