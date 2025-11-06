Engañaron a un coleccionista de Saavedra para robarle monedas antiguas y relojes de gran valor

robo

En las imágenes proporcionadas por la Policía de la Ciudad también se ve el momento en que las autoridades identifican y ubican al Fiat Cronos blanco sobre la avenida Balbín hacia a General Paz, y cómo los integrantes de la banda se bajaron del vehículo para intentar fugarse a pie.

De hecho, el hombre de 37 años se cambió la ropa al ingresar a un predio privado con la intención de despistar a las autoridades, e intentó cruzar corriendo la General Paz hacia el lado de provincia de Buenos Aires.

En el operativo los efectivos policiales incautaron una campera, cuatro bolsos y tres celulares, y además realizaron el secuestro del vehículo.