Engañaron a un coleccionista de Saavedra para robarle monedas antiguas y relojes de gran valor
La Policía de la Ciudad detuvo en las últimas horas a un hombre y dos mujeres cuando escapaban hacia Provincia tras hacerse de un tesoro vintage en Saavedra.
El plan era casi perfecto, pero quedó al descubierto demasiado pronto. Un hombre y dos mujeres quedaron detenidos esta semana en el barrio porteño de Saavedra tras ser interceptados por personal de la Policía de la Ciudad cuando huían tras robarle a un coleccionista de monedas y antigüedades.
Efectivos de la Comisaría Vecinal 12 A de la Policía de la Ciudad acudió a un domicilio sobre la avenida Ricardo Balbín al 3500, en Saavedra, llamados por un hombre que denunció que había sido engañado por una pareja con la excusa de una compra- venta de monedas antiguas.
La mecánica del robo fue simple: el hombre, de 37 años, se presentó en la casa del coleccionista acompañado por una de las mujeres, que tienen 45 y 60, respectivamente. La tercera integrante de la banda quedó en la calle, al volante del Fiat Cronos blanco que luego utilizaron para escapar.
Una vez adentro del domicilio del coleccionista los ladrones redujeron a la víctima y le robaron ocho relojes de marcas variadas, cuatro carpetas con monedas de colección, 12 recipientes con monedas antiguas, dinero, un pistolón, tres postas de escopeta.
Fuentes policiales informaron que la pareja escapó rompiendo la puerta de vidrio del edificio y con el paso de las horas se difundió un video de cómo lograron salir a la calle.
En las imágenes proporcionadas por la Policía de la Ciudad también se ve el momento en que las autoridades identifican y ubican al Fiat Cronos blanco sobre la avenida Balbín hacia a General Paz, y cómo los integrantes de la banda se bajaron del vehículo para intentar fugarse a pie.
De hecho, el hombre de 37 años se cambió la ropa al ingresar a un predio privado con la intención de despistar a las autoridades, e intentó cruzar corriendo la General Paz hacia el lado de provincia de Buenos Aires.
En el operativo los efectivos policiales incautaron una campera, cuatro bolsos y tres celulares, y además realizaron el secuestro del vehículo.
