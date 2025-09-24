Así subían las chicas de Ciudad Evita a la camioneta en la que se las llevaron
Cámaras de seguridad registraron el momento en el que las jóvenes fueron levantadas.
Un video grabado por cámaras de seguridad muestra el momento en que Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) subieron a una camioneta blanca antes de su desaparición.
La grabación está fechada en la noche del viernes. De acuerdo al relato de la familia, habían arreglado para verse con un hombre ya que eran trabajadoras sexuales.
Sin embargo, durante el fin de semana no se volvió a tener noticias de ellas.
Una vez que las tres chicas se subieron a la camioneta, la persona que conducía dobló hacia la izquierda y encaró, según pudo confirmarse después, para el sur del conurbano bonaerense.
Aunque las imágenes no son nítidas, para los investigadores configuran una prueba contundente, dado que con ellas se pudo confirmar que las tres chicas se subieron a la camioneta.
El video de la cámara de seguridad les permitió a los investigadores trazar el camino que recorrió la Chevrolet Tracker Blanca hasta llegar a Florencio Varela.
Policía bonaerense realizó en las últimas horas un operativo en una propiedad ubicada en Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone, partido de Florencio Varela.
Esa casa habría sido alquilada el viernes por los narcos para hacer una fiesta el fin de semana. Allí se activaron por última vez las antenas de telefonía celular de al menos una de las víctimas.
Al llegar los agentes, encontraron a un hombre y una mujer que estaban limpiando manchas de sangre en la pared. Esto se comprobó mediante la utilización del reactivo luminol.
La Policía se dirigió luego a un hotel de la zona, donde detuvo a la mujer dueña de la casa y a un presunto narco peruano que opera en la villa 1-11-14.
Dos cuerpos, según las primeras informaciones, habrían sido enterrados en el patio de la vivienda allanada.
A la camioneta la ubicaron por las cámaras de seguridad, en la zona de la villa del Bajo Flores y otros puntos de la ciudad de Buenos Aires.
