Así subían las chicas de Ciudad Evita a la camioneta en la que se las llevaron

Aunque las imágenes no son nítidas, para los investigadores configuran una prueba contundente, dado que con ellas se pudo confirmar que las tres chicas se subieron a la camioneta.

El video de la cámara de seguridad les permitió a los investigadores trazar el camino que recorrió la Chevrolet Tracker Blanca hasta llegar a Florencio Varela.

Policía bonaerense realizó en las últimas horas un operativo en una propiedad ubicada en Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone, partido de Florencio Varela.

Esa casa habría sido alquilada el viernes por los narcos para hacer una fiesta el fin de semana. Allí se activaron por última vez las antenas de telefonía celular de al menos una de las víctimas.

Al llegar los agentes, encontraron a un hombre y una mujer que estaban limpiando manchas de sangre en la pared. Esto se comprobó mediante la utilización del reactivo luminol.

La Policía se dirigió luego a un hotel de la zona, donde detuvo a la mujer dueña de la casa y a un presunto narco peruano que opera en la villa 1-11-14.

Dos cuerpos, según las primeras informaciones, habrían sido enterrados en el patio de la vivienda allanada.

A la camioneta la ubicaron por las cámaras de seguridad, en la zona de la villa del Bajo Flores y otros puntos de la ciudad de Buenos Aires.