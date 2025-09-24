Son tres los cuerpos hallados en la casa allanada por la desaparición de las chicas de Ciudad Evita

En el lugar trabaja la policía científica. Se esperaba el traslado de los tres cuerpos a una morgue judicial para su identificación.

Hay cuatro detenidos

Cuatro personas fueron arrestadas en las últimas horas en el marco de la investigación por la desaparición de Morena, Brenda y Lara.

Se trata de un hombre y una mujer que se encontraban en la vivienda de Florencio Varela al momento del arribo de la policía. Según dijeron, habían sido contratados para limpiar el lugar. Fuentes policiales informaron que en la casa se percibía un fuerte olor a lavandina y que pudieron detectar los rastros hemáticos con pruebas de luminol.

Por otro lado, otra pareja fue detenida en un hotel alojamiento a pocas cuadras de la casa. La mujer había alquilado la vivienda donde se encontraron los cuerpos y es hermana de la primera detenida.

Según informaron en C5N, la mujer le habría mandado un mensaje a su madre en las últimas horas: “Me mandé una cagada. Si me entrego, explota todo”.

La principal hipótesis

El caso es investigado por el fiscal Gastón Duplaa, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.

Una hipótesis que se refuerza es que en el crimen estaría relacionado con una banda de narcotraficantes de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Se investiga si alguno de los cuatro detenidos es familiar de uno de los jefes narcos peruanos que regentea la comercialización de estupefacientes en la Villa 1-11-14.

chicas desaparecidas ciudad evita camioneta2

Según la reconstrucción del caso, Morena, Brenda y Lara salieron el viernes a las 21.15 del monoblock 20 del complejo 17 de Camino de Cintura. A las 22 se subieron a la camioneta en una estación de servicio de la rotonda de La Tablada.

Hacia las 23.15, el celular de Lara impactó en una antena de la zona de Florencio Varela. Para el sábado a la mañana, los teléfonos de las tres chicas ya estaban apagados.

La camioneta Chevrolet Tracker blanca, con patente adulterada, pudo ser identificada días después tras el análisis de las cámaras de seguridad. La investigación logró determinar el recorrido del vehículo desde la rotonda hasta Florencio Varela, donde hoy la encontraron incendiada.

Luego de varios allanamientos que comenzaron el martes por la noche, pudieron dar con la vivienda en la cual este miércoles se encontraron los tres cuerpos.