Son tres los cuerpos hallados en la casa allanada por la desaparición de las chicas de Ciudad Evita
Se trata de tres cadáveres femeninos enterrados en un pozo ubicado al fondo de una vivienda en Florencio Varela.
La Policía Bonaerense confirmó ese miércoles el hallazgo de tres cuerpos femeninos en la vivienda allanada por la búsqueda de Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela, al sur del Gran Buenos Aires.
Los tres cadáveres fueron encontrados en un pozo ubicado en el fondo de la casa allanada por la policía.
A pocas cuadras de esa casa también se encontró incendiada la camioneta Chevrolet Tracker blanca a la que Morena, Brenda y Lara habían subido por sus propios medios el viernes por la noche en la esquina de una estación de servicio ubicada en la rotonda de La Tablada.
Inicialmente, la policía científica había dado con el hallazgo de dos cuerpos. Horas más tarde se confirmó que eran tres. Si bien resta determinar la data de muerte, los investigadores creen que el desenlace fatal se dio entre la noche del viernes y la mañana del sábado.
En el lugar trabaja la policía científica. Se esperaba el traslado de los tres cuerpos a una morgue judicial para su identificación.
Hay cuatro detenidos
Cuatro personas fueron arrestadas en las últimas horas en el marco de la investigación por la desaparición de Morena, Brenda y Lara.
Se trata de un hombre y una mujer que se encontraban en la vivienda de Florencio Varela al momento del arribo de la policía. Según dijeron, habían sido contratados para limpiar el lugar. Fuentes policiales informaron que en la casa se percibía un fuerte olor a lavandina y que pudieron detectar los rastros hemáticos con pruebas de luminol.
Por otro lado, otra pareja fue detenida en un hotel alojamiento a pocas cuadras de la casa. La mujer había alquilado la vivienda donde se encontraron los cuerpos y es hermana de la primera detenida.
Según informaron en C5N, la mujer le habría mandado un mensaje a su madre en las últimas horas: “Me mandé una cagada. Si me entrego, explota todo”.
La principal hipótesis
El caso es investigado por el fiscal Gastón Duplaa, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.
Una hipótesis que se refuerza es que en el crimen estaría relacionado con una banda de narcotraficantes de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.
Se investiga si alguno de los cuatro detenidos es familiar de uno de los jefes narcos peruanos que regentea la comercialización de estupefacientes en la Villa 1-11-14.
Según la reconstrucción del caso, Morena, Brenda y Lara salieron el viernes a las 21.15 del monoblock 20 del complejo 17 de Camino de Cintura. A las 22 se subieron a la camioneta en una estación de servicio de la rotonda de La Tablada.
Hacia las 23.15, el celular de Lara impactó en una antena de la zona de Florencio Varela. Para el sábado a la mañana, los teléfonos de las tres chicas ya estaban apagados.
La camioneta Chevrolet Tracker blanca, con patente adulterada, pudo ser identificada días después tras el análisis de las cámaras de seguridad. La investigación logró determinar el recorrido del vehículo desde la rotonda hasta Florencio Varela, donde hoy la encontraron incendiada.
Luego de varios allanamientos que comenzaron el martes por la noche, pudieron dar con la vivienda en la cual este miércoles se encontraron los tres cuerpos.
