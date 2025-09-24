Encontraron quemada la camioneta en la que se llevaron a las chicas desaparecidas en Ciudad Evita

"Salieron del domicilio de Morena, se fueron a encontrar y después no sabemos más nada. El viernes se iban a juntar e iban a salir. Hay versiones que están en una Quinta en Canning, en la villa Las Antenas, en Lomas del Mirador", agregó.

Un supuesto pago en dólares y una salida que terminó en misterio

En medio de la búsqueda, surgieron versiones que sostienen que Morena y Brenda son trabajadoras sexuales y que se habrían ido con un cliente que ofreció 300 dólares por estar con ellas. A esa salida se sumó Lara, la menor del grupo y amiga de ambas. Sin embargo, ni la policía bonaerense ni la Justicia confirmaron oficialmente esta hipótesis.

“Yo pensé que mis nietas trabajaban de camareras y después se me cayó el cielo encima”, expresó por su parte Antonio, abuelo de las jóvenes mayores, en diálogo con Eltrece. Aunque inmediatamente remarcó: “Me niego a pensar que haya pasado algo malo”.

La causa, que está a cargo de UFI Descentralizada N°2 de La Matanza, avanza con la idea de saber los últimos movimientos de Verri, Del Castillo y Gutiérrez y las posibles conexiones con un trabajo en el que iban a recibir 300 dólares cada una.