Encontraron quemada la camioneta en la que se llevaron a las chicas desaparecidas en Ciudad Evita
El vehículo fue hallado destruido cerca de una casa en la que se encontraron restos de sangre en Florencio Varela.
La camioneta blanca donde habrían subido Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, las jóvenes que están desaparecidas desde el viernes pasado en La Matanza, apareció quemada. Si bien no se sabe el rumbo que tomaron, el vehículo se encontró en Florencio Varela. Hasta ahí llegó la señal del celular de alguna de ellas.
Se trata de la camioneta blanca que aparecería en un video de las cámaras de seguridad de Ciudad Evita, por lo que el fiscal Gastón Duplaá , titular de la UFI Descentralizada N°2 de Laferrere, llamó a los padres para ponerlos al tanto de esta novedad.
Según contó la familia, las tres chicas habían organizado para encontrarse con un hombre, con el que irían a un bar en la zona de Flores. Sin embargo, desde entonces sus celulares aparecen como apagados. “Estamos buscando por todos lados, pero no hay nada concreto”, contaron miembros de la familia al sitio Primer Plano Online.
Ante la falta de respuestas, la familia había realizado una protesta en la estación de servicio donde las vieron por última vez. "Ellas se iban a encontrar con una persona que las pasaba a buscar por la rotonda", contó Paula, mamá de Brenda, en un móvil con Crónica TV.
"Salieron del domicilio de Morena, se fueron a encontrar y después no sabemos más nada. El viernes se iban a juntar e iban a salir. Hay versiones que están en una Quinta en Canning, en la villa Las Antenas, en Lomas del Mirador", agregó.
Un supuesto pago en dólares y una salida que terminó en misterio
En medio de la búsqueda, surgieron versiones que sostienen que Morena y Brenda son trabajadoras sexuales y que se habrían ido con un cliente que ofreció 300 dólares por estar con ellas. A esa salida se sumó Lara, la menor del grupo y amiga de ambas. Sin embargo, ni la policía bonaerense ni la Justicia confirmaron oficialmente esta hipótesis.
“Yo pensé que mis nietas trabajaban de camareras y después se me cayó el cielo encima”, expresó por su parte Antonio, abuelo de las jóvenes mayores, en diálogo con Eltrece. Aunque inmediatamente remarcó: “Me niego a pensar que haya pasado algo malo”.
La causa, que está a cargo de UFI Descentralizada N°2 de La Matanza, avanza con la idea de saber los últimos movimientos de Verri, Del Castillo y Gutiérrez y las posibles conexiones con un trabajo en el que iban a recibir 300 dólares cada una.
