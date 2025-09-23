La reacción del abuelo de dos de las chicas desaparecidas en Ciudad Evita a la versión de que son viudas negras: "Me cayó mal"

Antonio, abuelo de Morena y Brenda, contó este martes cómo se enteró sobre las versiones y cuáles son sus sensaciones al respecto.

“Me enteré hace muy poco. Un día le pregunté a Morena a dónde iba así (vestida) y me dijo que trabajaba de camarera. Lo tomé como cualquier trabajo honesto. El sábado le hicieron un reportaje a mi hija y no era camarera, era otra cosa", reveló y confesó: "A mi señora y a mi nos cayó muy mal, pero no por eso tiene que desaparecer”.

Respecto al supuesto dinero que manejaban las jóvenes, el hombre hizo hincapié la situación económica y habitacional en la que viven: “Morena y Brenda no viven en la opulencia de tener una casa bien plantada. Algunos hablan de 70 mil dólares, ¿saben cuánto es? No digo que no pueda pasar, pero vayan a ver cómo viven. Viven al margen, a los saltos, no tiene para hoy, para mañana".

Si bien Antonio aseguró que "no desconfía" de sus nietas, se sinceró sobre las versiones: "No comparto la idea, pero que puede ser, puede ser”.

Un video clave: el último dato sobre el caso de las jóvenes desaparecidas en La Matanza

Antonio también reveló cuál es la última información que tienen del caso hasta este martes al mediodía. Según indicó, el lunes por la tarde una de las madres de las jóvenes fue citada a la comisaría de San Justo donde los oficiales le mostraron un video donde se divisaba una camioneta. Las imágenes correspondían al cruce de las calles El Tiburón y La Quila, a unos 200 metros de la estación de servicio.

“Siguieron a la camioneta, pero cuando llegan a la rotonda se pierde. La Policía quiso ampliar la imagen para divisar la patente, pero no se logra ver”, explicó el hombre y aseguró que la pista policial se centra ahora en identificar ese vehículo.

Respecto a las imágenes donde se ve a tres chicas subiendo a un vehículo, Antonio amplió: "Mi hija me dijo ‘eran ellas’. La policía nos explicó que doblaron en La Quila y agarraron Crovara y, para ellos, siguieron derecho. Tienen que conseguir las cámaras para saber si llegaron a la avenida General Paz y si la cruzaron”.

En cuanto a Lara, Antonio indicó que al menos de su parte no conoció a la menor ni a su familia: “Nadie se presentó, siempre estamos nosotros, mis hijas van a la fiscalía, yo vengo acá... No puedo decir nada de la chiquita porque no la conozco, a la mamá la vimos ayer en la brigada”.