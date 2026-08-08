Barcelona y Real Madrid, unidos en sus condolencias por el fallecimiento del papá de Lionel Messi

Entre los clubes que emitieron sus condolencias, se destacaron los mensajes de Newell’s y Rosario Central. “El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores. La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso”, firmó la cuenta oficial de La Lepra. “El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD”, agregó el Canalla en su perfil de X.