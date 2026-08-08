Murió Jorge Messi, el papá de Lionel

En tanto, no hay confirmación de si las historias clínicas del papá de Messi estaban guardadas en esos equipos.

La Policía Federal realizó múltiples allanamientos en la región metropolitana con resultados negativos por el momento y hay dos personas imputadas que deberán declarar formalmente ante la justicia tras el cierre de la feria judicial.

Celia Cuccittini junto a su hijo, Lionel Messi.

Celia Cuccittini dio detalles del estado de salud de Jorge Messi: "Recuperándose"

La mamá de Lionel Messi, Celia Cuccittini, rompió el silencio tras el último triunfo de la Selección Argentina para llevar tranquilidad sobre el estado de salud de su marido Jorge Messi.

En un intercambio de mensajes difundido en el programa La Mañana con Moria de eltrece, Celia confirmó: "Jorge está recuperándose" y agradeció las miles de muestras de cariño recibidas.

Luego de pasar varios días internado en una clínica, recibió el alta médica y ya descansa en su hogar de Rosario.

La aliviadora noticia llega luego de que la familia de Messi tuviera que lidiar con información errónea e incluso una falsa noticia sobre su fallecimiento que circuló en medios.

Celia calificó ese momento como "horrible" pero aclaró rápidamente que todo estaba bajo control.

La mamá de Messi confirmó que la familia no se trasladará a Estados Unidos para las instancias decisivas de la Copa del Mundo ya que decidieron permanecer en Rosario para acompañar de cerca la evolución y el bienestar de Jorge, siguiendo los partidos a la distancia.