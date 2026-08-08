El emotivo mensaje de Mirtha Legrand por la muerte de Jorge Messi
La reconocida conductora se sumó al duelo por el fallecimiento del padre de Lionel Messi con un sentido mensaje en redes sociales.
La reconocida conductora Mirtha Legrand se sumó este sábado al duelo por el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, y dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales para acompañar a la familia del astro argentino en este difícil momento.
A través de su cuenta oficial en la plataforma X (antes Twitter), la diva de los almuerzos expresó su pesar con un breve pero profundo texto que refleja el cariño y respeto que siente hacia la familia Messi. "Qué triste noticia. Gran dolor. Todo mi cariño y acompañamiento para Celia, Lionel y toda la familia Messi", escribió Legrand, acompañando sus palabras con un emoji de corazón rojo y el hashtag #QEPD.
El mensaje, publicado a la 1:46 de la madrugada del domingo 9 de agosto, rápidamente se llenó de interacciones y comentarios de seguidores que compartían el mismo sentimiento de consternación por la partida de Jorge Messi. La publicación acumuló más de 461 mil visualizaciones y generó una ola de respuestas con muestras de apoyo y condolencias hacia la familia.
Mirtha Legrand, de larga trayectoria en el mundo del espectáculo y la televisión, ha mantenido a lo largo de los años una relación de respeto y admiración con Lionel Messi, a quien ha recibido en varias ocasiones en su emblemático programa de entrevistas. Incluso, en algunas oportunidades, la conductora compartió mesa con el capitán de la selección argentina y su familia, en un clima distendido y afectuoso.
Su mensaje se suma a la extensa lista de personalidades del mundo del deporte, la política y el espectáculo que expresaron sus condolencias tras el fallecimiento de Jorge Messi, ocurrido a los 68 años en la ciudad de Rosario. El fútbol mundial, los clubes argentinos, la AFA y figuras internacionales ya habían manifestado su pesar, y Legrand se convirtió en una de las voces más destacadas del ambiente artístico en hacerlo público.
Con su característico estilo cercano y directo, la conductora envió un abrazo simbólico a Celia Cuccittini, viuda de Jorge, a Lionel y a todos los hijos del matrimonio, Rodrigo, Matías y María Sol, en un gesto que refleja el profundo impacto que la noticia generó en todo el país.
La publicación de Mirtha Legrand se suma a los mensajes de otros famosos que, conmovidos por la partida del padre del mejor jugador del mundo, quisieron dejar su testimonio de apoyo en las redes, demostrando una vez más el lugar especial que ocupa la familia Messi en el corazón de los argentinos.
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