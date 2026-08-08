El emotivo mensaje de Mirtha Legrand por la muerte de Jorge Messi

Con su característico estilo cercano y directo, la conductora envió un abrazo simbólico a Celia Cuccittini, viuda de Jorge, a Lionel y a todos los hijos del matrimonio, Rodrigo, Matías y María Sol, en un gesto que refleja el profundo impacto que la noticia generó en todo el país.

La publicación de Mirtha Legrand se suma a los mensajes de otros famosos que, conmovidos por la partida del padre del mejor jugador del mundo, quisieron dejar su testimonio de apoyo en las redes, demostrando una vez más el lugar especial que ocupa la familia Messi en el corazón de los argentinos.