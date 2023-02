Córdoba: pidieron prisión perpetua para los policías que mataron a Blas Correas

Blas y tres amigos se movían en un auto durante la madrugada del 6 de agosto de 2020, cuando regía el aislamiento social por la pandemia de coronavirus, y los oficiales intentaron detener el vehículo a los tiros.

El auto en el que viajaba Blas recibió seis impactos de bala y el adolescente recibió un disparo.

"La balacera de los dos uniformados no fue para frenarlos sino para matarlos", dijo con firmeza el fiscal López Villagra antes de pedir la prisión perpetua para los dos principales acusados.

Brutalidad policial en pandemia

El tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio de una hora tras el alegato de López Villagra, y se espera que la audiencia continúe con el fiscal Marcelo Hidalgo, quien pedirá las condenas para los otros 11 oficiales de la Policía de Córdoba que llegaron al debate acusados por otros delitos, entre ellos "falso testimonio y encubrimiento".

Los restantes acusados, todos policías, son Wanda Esquivel, Sergio Alejandro González, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.

En la jornada de alegatos estuvieron presentes los cuatro jóvenes que viajaban en el Fiat Argo que recibió los seis balazos: Cristóbal Bocco Cámara, Mateo Natali, Camila Toci y quien conducía, Juan Cruz Camerano Echevarría (21), quien en ese momento era el único mayor de edad con 18 años, mientras que los restantes tenían 17.

Junto a ellos estuvo de manera permanente la mamá de Correas, Soledad Laciar, quien en diálogo con Télam dijo: “La sociedad entendió que esto no puede pasar, yo sola no hubiese logrado nada sino tuviese la compañía ni la empatía de entender que no hace falta que te pase para pedir que las cosas cambien, para mí es el nunca más, y es entre todos”.

“Sé que no voy a ver nunca a Mosquera (Alfonso, exministro de Seguridad provincial) ni al gobernador (Juan Schiaretti), pero a mi hijo me lo mató el Estado. No plantó el arma ni disparó, pero lo mató el Estado, porque sabía lo que pasaba y no hizo nada, Blas no fue ni el primero ni fue el último, y se van a tener que hacer cargo”, reclamó Laciar.

La mamá de Blas Correas dijo que “sería muy injusto decir que esto fue responsabilidad de 13, 15 o 20 policías, es responsabilidad de un Gobierno que nunca le dio a la seguridad el lugar que tiene que tener”.

Con respecto a la sentencia que se espera conocer el mes que viene, Laciar admitió: "Prefiero ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío, faltó un montón en este juicio, pero como dije, mi lucha no termina acá, va a terminar cuando las cosas cambien, este es un primer paso importante, hacía mucho tiempo que no había 13 policías sentados, con la expectativa de que haya por lo menos 15 más."