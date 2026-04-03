Qué se conmemora este Sábado Santo: las diferencias entre la Iglesia Católica y la Evangélica

Se vive como un día de "soledad de María" y de luto real. La Iglesia considera que, mientras el cuerpo de Jesús está en el sepulcro, Cristo descendió a los infiernos (al lugar de los muertos) para liberar a las almas justas.

Cabe señalar que es el único día del año donde no se celebra la misa ni se dan los sacramentos (salvo la unción de los enfermos). Las iglesias suelen estar a oscuras, el sagrario está abierto y vacío, y las imágenes suelen estar cubiertas con telas moradas.

Todo cambia a la medianoche -o noche del sábado- con la Vigilia Pascual. Es una transición drástica del silencio total a la fiesta explosiva, donde se prenden luces, suenan campanas y se canta el Aleluya.

2. La Iglesia Evangélica: un día de transición

En el mundo evangélico (que es muy diverso), el Sábado Santo no tiene un peso litúrgico tan estricto. De hecho, muchas denominaciones no lo llaman "Sábado Santo" sino simplemente "Sábado de Gloria" o simplemente el sábado previo a Pascua.

Lo cierto es que se ve esta jornada como un hecho histórico: Jesús murió el viernes y resucitará el domingo. No se enfatiza tanto el "misterio" de lo que pasó ese sábado. No suele haber reuniones ni cultos especiales durante el día, aunque a la noche muchas iglesias realizan vigilias a la espera de la gran resurrección.

Por otro lado, los evangélicos no guardan luto físico (no tapan imágenes, porque no las usan, ni apagan luces). Es un día de preparación interna para el domingo.

Para un evangélico, el énfasis está puesto casi totalmente en el Domingo de Resurrección. Mientras que el católico "pasa por el sepulcro" el sábado, el evangélico suele saltar directamente del duelo del viernes a la victoria del domingo.