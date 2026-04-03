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Alerta naranja por tormentas severas en Buenos Aires y 9 provincias más: el informe del SMN

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a advertir por lluvias de variada intensidad para este sábado, en vísperas de Pascuas.

Se vienen lluvias y tormentas

Se vienen lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla por fuertes tormentas para este sábado, afectando principalmente a la provincia de Buenos Aires y otras nueve provincias.

En este sentido, el organismo recalcó que se prevén lluvias intensas en períodos cortos y ráfagas de viento muy fuertes, por lo que la sugerencia oficial es permanecer en lugares seguros, evitar traslados que no sean urgentes y mantenerse atento a las actualizaciones del clima.

lluvias y viento
Lluvias y vientos fuertes.

Lluvias y vientos fuertes.

Alerta naranja para cuatro provincias

Las áreas del país que deberán tener suma precaución este sábado son: La Rioja, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

En relación a estas provincias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.

En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.

Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y otras 9 provincias

Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este sábado son Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

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Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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