Alerta naranja por tormentas severas en Buenos Aires y 9 provincias más: el informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a advertir por lluvias de variada intensidad para este sábado, en vísperas de Pascuas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla por fuertes tormentas para este sábado, afectando principalmente a la provincia de Buenos Aires y otras nueve provincias.
En este sentido, el organismo recalcó que se prevén lluvias intensas en períodos cortos y ráfagas de viento muy fuertes, por lo que la sugerencia oficial es permanecer en lugares seguros, evitar traslados que no sean urgentes y mantenerse atento a las actualizaciones del clima.
Alerta naranja para cuatro provincias
Las áreas del país que deberán tener suma precaución este sábado son: La Rioja, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
En relación a estas provincias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y otras 9 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este sábado son Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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