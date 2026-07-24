Bomberitos, perros rescatistas y drones: propuestas gratuitas para disfrutar en vacaciones de invierno

Bomberitos por un día: Una aventura lúdica dentro de los cuarteles donde los chicos aprenden cómo reaccionar ante una emergencia, recorren los autobombas y experimentan la labor diaria del equipo de bomberos.

Exhibiciones caninas: Muestras en vivo con la Brigada K9 y la Escuadra Fiel, donde se puede ver en acción a los perros entrenados en tareas de búsqueda, rescate y destrezas especiales.

Taller de primeros auxilios y RCP: Capacitaciones ágiles y prácticas dictadas por profesionales de Defensa Civil para incorporar nociones básicas de salvamento en familia.