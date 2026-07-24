Bomberitos, perros rescatistas y drones: propuestas gratuitas para disfrutar en vacaciones de invierno
Del 27 al 31 de julio, la Ciudad ofrece un abanico de experiencias interactivas y al aire libre para los más chicos. Cómo anotarse a los talleres.
Llegan los días más esperados del receso invernal y la agenda porteña se llena de variadas opciones gratiutas y accesibles, pensadas para divertir y enseñar a los más chicos durante las vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires.
Durante la última semana de julio, niños, niñas y adultos podrán sumarse a experiencias inmersivas que van desde convertirse en bomberos por un día hasta presenciar en vivo las destrezas de perros rescatistas y drones de última tecnología.
Todas las propuestas son de acceso libre y gratuito, aunque requieren anotarse con anticipación a través del formulario de inscripción online para asegurar el lugar en las distintas sedes.
Lo más destacado de la programación para vacaciones de invierno en la Ciudad
Entre la oferta disponible para este receso, hay un conjunto de actividades que prometen ser las favoritas del público infantil:
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Bomberitos por un día: Una aventura lúdica dentro de los cuarteles donde los chicos aprenden cómo reaccionar ante una emergencia, recorren los autobombas y experimentan la labor diaria del equipo de bomberos.
Exhibiciones caninas: Muestras en vivo con la Brigada K9 y la Escuadra Fiel, donde se puede ver en acción a los perros entrenados en tareas de búsqueda, rescate y destrezas especiales.
Taller de primeros auxilios y RCP: Capacitaciones ágiles y prácticas dictadas por profesionales de Defensa Civil para incorporar nociones básicas de salvamento en familia.
Tecnología y monitoreo: Recorridas didácticas para descubrir cómo funcionan por dentro los sistemas de videovigilancia y la central del 911.
Día por día: el cronograma de actividades
Lunes 27 de julio
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10:00 h | Barrio Mugica: Jornada de Educación Vial recreativa con circuitos lúdicos sobre normas de tránsito.
11:00 h | Centro de Monitoreo Urbano: Recorrido guiado entre pantallas y tecnología de control.
Martes 28 de julio
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11:00 h | Defensa Civil: Taller práctico de RCP e instalaciones abiertas.
11:00 y 14:00 h | Brigada K9: Dos funciones de demostración con perros de rescate.
Miércoles 29 de julio
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11:00 h | Centro de Monitoreo Urbano: Visita guiada por las instalaciones.
16:00 h | Estación III La Boca: Recorrida interactiva por el histórico cuartel de bomberos.
Jueves 30 de julio
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11:00 h | Escuadra Fiel: Muestra de destrezas caninas.
15:00 h | Estación II Parque Patricios: Taller interactivo "Bomberitos por un Día".
Gran fiesta de cierre al aire libre
El punto de encuentro definitivo será el viernes 31 de julio, de 13:00 a 16:00 horas, en el Parque de la Ciudad. La jornada integrará múltiples atracciones en simultáneo para cerrar la semana a pura diversión:
- Shows musicales en vivo a cargo de la Banda de Música.
- Muestras interactivas con drones y patrullas motorizadas.
- Juegos de rol: "Pequeños Detectives" y "Bomberitos".
- Espacio de interacción y exhibición con la brigada canina.
- Circuitos lúdicos de seguridad vial para los más chicos.
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